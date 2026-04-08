Új Covid-variáns terjedhet – mit tudunk a „Kabócáról”?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 08:30
Új, rejtőzködő koronavírus-variáns terjed most a nagyvilágban, amely a „Kabóca” becenevet kapta. A BA.3.2 jelzésű variáns már Európában is megjelent, és különleges képessége, hogy mutációi révén képes lehet kijátszani a már meglévő immunvédelmünket. Emiatt a szakértők is nagy figyelemmel követik. De vajon veszélyesebb, mint a korábbi változatok? Tartanunk kell egy újabb járványtól? Dr. Mangó Gabriella segítségével utánajártunk a részleteknek.

Ismét felütötte a fejét egy új koronavírus-variáns, a BA.3.2 jelű variáns, amelyet „Kabóca” (angolul „Cicada”) néven emlegetnek. Ez a törzs az Omikron-család legújabb tagja. A szakértők szerint a vírus több tucat mutációt hordoz, ezért világszerte figyelemmel kísérik, ugyanakkor jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy súlyosabb betegséget okozna, mint korábbi társai.

A jelentős számú mutációi miatt világszerte nagy figyelmet kap a variáns az egészségügyi szervezetektől . / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Rejtőzködőből domináns: világszerte figyelik a variánst

A vírust először 2024 végén azonosították Dél-Afrikában, azóta szinte észrevétlenül terjedt, majd egy hosszabb időszak után 2025 közepén bukkant fel újra. Így a becenevét a kabócák rejtőzködő életmódjáról kapta. Ráadásul az idei év elejére már több mint 23 országban, köztük az Egyesült Államokban és Észak-Európában is kimutatták. Németországban és Dániában az esetek közel 30 százalékáért már ez a törzs felelős. 

Fontos megemlíteni, hogy az Egészségügyi Világszervezet (rövidítve: a WHO) jelenleg megfigyelés alatt tartja a variánst, de még nem minősítette különösen veszélyesnek. Az eddigi adatok alapján a BA.3.2 nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a többi vírustörzs. A variáns egyik sajátossága azonban, hogy számos mutációja van, még a domináns törzsekhez képest is – szám szerint 70–75 mutációt hordoz. Ez pedig segítheti abban, hogy kikerülje az oltások által kialakult immunitást. Szerencsére Magyarországon egyelőre nincs nyoma.

A hazai adatok szerint Magyarországon egyelőre nem azonosították a „Kabóca” variánst, és a szennyvízvizsgálatok alapján jelenleg stagnál a vírus örökítőanyagának mennyisége. Bár hozzá kell tennünk, hogy a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a „Kabóca” gyorsan képes teret nyerni.

A témában megkérdeztük Dr. Mangó Gabriella háziorvost, aki szerint az új variáns tünetei alapvetően hasonlóak a korábbiakhoz.

Ez a variáns ugyanabba a családba tartozik, mint a korábbi omikron-törzsek, ezért a tünetei is hasonlóak. Súlyosabb megbetegedések ritkán fordulnak elő, de elhúzódó köhögéssel és poszt-covid tünetekkel továbbra is számolni kell 

– mondta lapunknak és kiemelte továbbá, hogy „ez a variáns annyit mutálódott, hogy a korábban beadott oltások már nem nyújtanak teljes körű védelmet a fertőzés ellen.”

Ugyanakkor a vakcinák a súlyos, kórházi kezelést igénylő lefolyás ellen még mindig védhetnek.

Ezek lehetnek a jellemzőbb tünetek

A „Kabóca” variáns tünetei nagyban hasonlítanak a korábbi Omikron-változatoknál megszokott panaszokhoz, de azért van néhány jellegzetes vonása. A leggyakoribb tünetek, amelyekről a betegek számolnak be:

  • köhögés
  • fáradtság, gyengeség
  • láz
  • izomfájdalom
  • torokfájás
  • fejfájás
  • orrdugulás vagy orrfolyás

 

Dr. Mangó Gabriella arra figyelmeztet, hogy ha nyáron tapasztalunk influenzaszerű tüneteket, izomfájdalmat, az nagy valószínűséggel koronavírus, hiszen az influenza szezonja addigra lecseng. Fotó: Beküldött fotó

Kell tartani újabb hullámtól?

A szakértők szerint egy új variáns megjelenése önmagában nem szokatlan, hiszen a koronavírus folyamatosan átalakul. A legfontosabb tanács továbbra is az, hogy aki tüneteket észlel magán, maradjon otthon, szükség esetén végezzen tesztet, és figyeljen az általános higiéniai szabályok betartására.

