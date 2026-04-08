Új Covid-variáns terjedhet – mit tudunk a „Kabócáról”?

Ismét felütötte a fejét egy új koronavírus-variáns, a BA.3.2 jelű variáns, amelyet „Kabóca” (angolul „Cicada”) néven emlegetnek. Ez a törzs az Omikron-család legújabb tagja. A szakértők szerint a vírus több tucat mutációt hordoz, ezért világszerte figyelemmel kísérik, ugyanakkor jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy súlyosabb betegséget okozna, mint korábbi társai.

A jelentős számú mutációi miatt világszerte nagy figyelmet kap a variáns az egészségügyi szervezetektől . / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Rejtőzködőből domináns: világszerte figyelik a variánst

A vírust először 2024 végén azonosították Dél-Afrikában, azóta szinte észrevétlenül terjedt, majd egy hosszabb időszak után 2025 közepén bukkant fel újra. Így a becenevét a kabócák rejtőzködő életmódjáról kapta. Ráadásul az idei év elejére már több mint 23 országban, köztük az Egyesült Államokban és Észak-Európában is kimutatták. Németországban és Dániában az esetek közel 30 százalékáért már ez a törzs felelős.

Fontos megemlíteni, hogy az Egészségügyi Világszervezet (rövidítve: a WHO) jelenleg megfigyelés alatt tartja a variánst, de még nem minősítette különösen veszélyesnek. Az eddigi adatok alapján a BA.3.2 nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a többi vírustörzs. A variáns egyik sajátossága azonban, hogy számos mutációja van, még a domináns törzsekhez képest is – szám szerint 70–75 mutációt hordoz. Ez pedig segítheti abban, hogy kikerülje az oltások által kialakult immunitást. Szerencsére Magyarországon egyelőre nincs nyoma.

A hazai adatok szerint Magyarországon egyelőre nem azonosították a „Kabóca” variánst, és a szennyvízvizsgálatok alapján jelenleg stagnál a vírus örökítőanyagának mennyisége. Bár hozzá kell tennünk, hogy a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a „Kabóca” gyorsan képes teret nyerni.