Új Covid-variáns terjedhet – mit tudunk a „Kabócáról”?

Ismét felütötte a fejét egy új koronavírus-variáns, a BA.3.2 jelű variáns, amelyet „Kabóca” (angolul „Cicada”) néven emlegetnek. Ez a törzs az Omikron-család legújabb tagja. A szakértők szerint a vírus több tucat mutációt hordoz, ezért világszerte figyelemmel kísérik, ugyanakkor jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy súlyosabb betegséget okozna, mint korábbi társai.
A vírust először 2024 végén azonosították Dél-Afrikában, azóta szinte észrevétlenül terjedt, majd egy hosszabb időszak után 2025 közepén bukkant fel újra. Így a becenevét a kabócák rejtőzködő életmódjáról kapta. Ráadásul az idei év elejére már több mint 23 országban, köztük az Egyesült Államokban és Észak-Európában is kimutatták. Németországban és Dániában az esetek közel 30 százalékáért már ez a törzs felelős.
Fontos megemlíteni, hogy az Egészségügyi Világszervezet (rövidítve: a WHO) jelenleg megfigyelés alatt tartja a variánst, de még nem minősítette különösen veszélyesnek. Az eddigi adatok alapján a BA.3.2 nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a többi vírustörzs. A variáns egyik sajátossága azonban, hogy számos mutációja van, még a domináns törzsekhez képest is – szám szerint 70–75 mutációt hordoz. Ez pedig segítheti abban, hogy kikerülje az oltások által kialakult immunitást. Szerencsére Magyarországon egyelőre nincs nyoma.
A hazai adatok szerint Magyarországon egyelőre nem azonosították a „Kabóca” variánst, és a szennyvízvizsgálatok alapján jelenleg stagnál a vírus örökítőanyagának mennyisége. Bár hozzá kell tennünk, hogy a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a „Kabóca” gyorsan képes teret nyerni.
A témában megkérdeztük Dr. Mangó Gabriella háziorvost, aki szerint az új variáns tünetei alapvetően hasonlóak a korábbiakhoz.
Ez a variáns ugyanabba a családba tartozik, mint a korábbi omikron-törzsek, ezért a tünetei is hasonlóak. Súlyosabb megbetegedések ritkán fordulnak elő, de elhúzódó köhögéssel és poszt-covid tünetekkel továbbra is számolni kell
– mondta lapunknak és kiemelte továbbá, hogy „ez a variáns annyit mutálódott, hogy a korábban beadott oltások már nem nyújtanak teljes körű védelmet a fertőzés ellen.”
Ugyanakkor a vakcinák a súlyos, kórházi kezelést igénylő lefolyás ellen még mindig védhetnek.
A „Kabóca” variáns tünetei nagyban hasonlítanak a korábbi Omikron-változatoknál megszokott panaszokhoz, de azért van néhány jellegzetes vonása. A leggyakoribb tünetek, amelyekről a betegek számolnak be:
A szakértők szerint egy új variáns megjelenése önmagában nem szokatlan, hiszen a koronavírus folyamatosan átalakul. A legfontosabb tanács továbbra is az, hogy aki tüneteket észlel magán, maradjon otthon, szükség esetén végezzen tesztet, és figyeljen az általános higiéniai szabályok betartására.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.