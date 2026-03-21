Közeleg az óraátállítás: már most készülj fel rá – javasolja a szakértő

Már csak bő egy hét, és ismét átállítjuk az órákat: idén 2026. március 29-én, vasárnap hajnalban 2 óráról 3-ra ugrik az óra mutatója. Bár sokak számára ez csak egy apró kellemetlenség, mások napokig, sőt akár egy hétig is szenvedhetnek a hatásaitól. Az óraátállítás ugyanis könnyen felboríthatja a szervezetünk belső ritmusát: akár alvászavar, fáradtság, koncentrációs problémák és ingerlékenység is jelentkezhet. Különösen a gyerekek, az idősek és a krónikus betegek lehetnek érzékenyebbek a változásra.
A témában megszólalt lapunknak Dr. Mangó Gabriella, aki szerint idén még inkább érdemes odafigyelni:
Mindenféleképpen számolni kell a kellemetlenségeivel. Ráadásul azoknál is jelentkezhetnek tünetek, akik korábban nem voltak érzékenyek az óraátállításra. A hosszú télen gyakoriak voltak a vírusos megbetegedések, ezáltal az immunrendszerünk leterheltsége miatt most sokunk eleve rosszabb állapotból indul neki a tavasznak
– mondta a Borsnak a háziorvos, aki szerint ezért különösen fontos az óvatosság az átállást követő napokban.
– Érdemes tudatosan figyelni magunkra: ha elejtünk dolgokat, megbotlunk, romlik a koncentrációnk, azt komolyan kell venni. Autóvezetésnél például kifejezetten fontos az óvatosság, sőt ha lehet, az első pár napban érdemes kerülni is a vezetést – tette hozzá.
Sokan próbálnak előre készülni az óraátállításra, azzal, hogy már napokkal korábban kicsit előbb fekszenek le.
Valójában ezt mindenki ösztönösen érzi: lehet próbálkozni azzal, hogy fokozatosan változtatjuk meg a napirendünket. Ugyanakkor az egyszeri sokk sokszor nem megterhelőbb, mint egy elhúzódó átállási folyamat
– magyarázta a doktornő. Vagyis nincs egyetlen, mindenki számára tökéletes módszer: van, akinek a fokozatosság segít, mások jobban viselik, ha „egyben letudják” az óraátállítást.
Ha három tanácsot kéne adni, Mangó doktornő a következőket javasolná:
1. Mostantól minden nap egy kicsivel korábban feküdjünk le, ugyanis március 29-től hiányozni fog az az egy óra.
2. Az étkezéseket is próbáljuk fokozatosan eltolni abba az irányba, ami március 29-től vár ránk.
3. A vegetatív idegrendszerre is hat az óraátállítás, így érdemes már most elkezdeni a magnézium szedését, ami segít a váltásban és az ellazulásban.
Ha valaki előre nem tervez, a legfontosabb az, hogy az óra átállítása után az első néhány napban tudatosan alkalmazkodjunk:
– Az első 3–4 nap, de akár egy hét is lehet, mire a szervezetünk teljesen átáll. Ebben az időszakban érdemes egy kicsit „kímélő üzemmódba” kapcsolni – hangsúlyozta Dr. Mangó Gabriella.
Bár az Európai Unió már évekkel ezelőtt döntött az óraátállítás eltörléséről, egyelőre maradt a jelenlegi rendszer. Így idén tavasszal is számolnunk kell vele és nem árt, ha felkészülten ér minket.
