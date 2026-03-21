Közeleg az óraátállítás: már most készülj fel rá – javasolja a szakértő

Már csak bő egy hét, és ismét átállítjuk az órákat: idén 2026. március 29-én, vasárnap hajnalban 2 óráról 3-ra ugrik az óra mutatója. Bár sokak számára ez csak egy apró kellemetlenség, mások napokig, sőt akár egy hétig is szenvedhetnek a hatásaitól. Az óraátállítás ugyanis könnyen felboríthatja a szervezetünk belső ritmusát: akár alvászavar, fáradtság, koncentrációs problémák és ingerlékenység is jelentkezhet. Különösen a gyerekek, az idősek és a krónikus betegek lehetnek érzékenyebbek a változásra.

Vasárnap újra óraátállítás lesz, ezzel átállunk a nyári időszámításra. Fotó: Carol Yepes / Shutterstock

„Most eleve gyengébb a szervezetünk”

A témában megszólalt lapunknak Dr. Mangó Gabriella, aki szerint idén még inkább érdemes odafigyelni:

Mindenféleképpen számolni kell a kellemetlenségeivel. Ráadásul azoknál is jelentkezhetnek tünetek, akik korábban nem voltak érzékenyek az óraátállításra. A hosszú télen gyakoriak voltak a vírusos megbetegedések, ezáltal az immunrendszerünk leterheltsége miatt most sokunk eleve rosszabb állapotból indul neki a tavasznak

– mondta a Borsnak a háziorvos, aki szerint ezért különösen fontos az óvatosság az átállást követő napokban.

– Érdemes tudatosan figyelni magunkra: ha elejtünk dolgokat, megbotlunk, romlik a koncentrációnk, azt komolyan kell venni. Autóvezetésnél például kifejezetten fontos az óvatosság, sőt ha lehet, az első pár napban érdemes kerülni is a vezetést – tette hozzá.