Ezek az alattomos betegségek sokáig rejtve maradhatnak – Lehet, hogy te is érintett vagy?

Az egészségünkre nem csak akkor kell figyelni, amikor már baj van.

A leggyakoribb betegségek egy része sokáig tünet nélkül alakul ki.

Rendszeres szűrővizsgálatokkal komoly problémákat lehet időben kiszűrni.

Az Egészségügyi Világnapot minden évben április 7-én tartják, ugyanis 1948-ban ezen a napon jött létre az Egészségügyi Világszervezet, a WHO. Az idei világnap szlogenje magyarul így hangzik: Együtt az egészségért, kiállva a tudomány mellett (Together for health. Stand with science). Tehát a hangsúly a megelőzésen, a hiteles információkon és a korai felismerésen van. A KSH adatai szerint a halálozások között továbbra is a keringési betegségek állnak az első helyen, és a daganatos betegségek is meghatározó részt képviselnek. Most, az egészség világnapján ne csak általánosságban beszéljünk az életmódról, hanem nézzük végig, mely betegségek a leggyakoribbak, és mely vizsgálatokat nem érdemes halogatni az egészségmegőrzés érdekében.

Az egészségmegőrzés része a rendszeres mozgás, a tudatos életmód és a szűrővizsgálatokon való részvétel.

Egészségmegőrzés a mindennapokban

A figyelünk a rendszeres mozgásra, a rostban gazdag, kiegyensúlyozott étrendre, a megfelelő alvásra, a dohányzás elhagyására, az alkoholfogyasztás visszafogására és a stressz kezelésére, ez már együtt nagy lépés az egészségmegőrzés érdekében. Felnőttkorban heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás már érdemi javulást hozhat.

A legnagyobb kockázatot továbbra is a szív- és érrendszeri problémák jelentik. Ide tartozik a magas vérnyomás, az érelmeszesedés, a szívinfarktus és a stroke is. Ezek hosszú ideig úgy tudnak jelen lenni, hogy közben alig okoznak tünetet, ezért különösen fontos a rendszeres vérnyomásmérés, a laborvizsgálat, a vércukor- és koleszterinszint ellenőrzése. Az alapvizsgálatok közül ezért az éves háziorvosi kontroll, a labor, valamint szükség esetén a kardiológiai kivizsgálás is sokat számít.

A másik nagy terület a daganatos betegségek köre. Itt a korai felismerés döntő lehet, mert a korán felfedezett elváltozásoknál jóval nagyobb az esély a sikeres kezelésre. Magyarországon szervezett népegészségügyi szűrés működik az emlőrák, a méhnyakrák és a vastagbélrák korai felismerésére. Ezeken részt venni nem formaság, hanem az egyik legfontosabb lépés, amit saját magunkért meg lehet tenni.