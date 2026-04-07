BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Herman névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Ezek az alattomos betegségek sokáig rejtve maradhatnak – Lehet, hogy te is érintett vagy?

egészségmegőrzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 09:15
szűrővizsgálatokbetegség
Az egészségünkre nem csak akkor kell figyelni, amikor baj van. Az egészségmegőrzés az egyik legfontosabb dolog, amit tehetsz magadért. Nézd meg, mire érdemes jobban figyelned, ugynis van néhány betegség, ami annyira alattomos, hogy csak akkor mutat jeleket, amikor már késő.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
Az Egészségügyi Világnapot minden évben április 7-én tartják, ugyanis 1948-ban ezen a napon jött létre az Egészségügyi Világszervezet, a WHO. Az idei világnap szlogenje magyarul így hangzik: Együtt az egészségért, kiállva a tudomány mellett (Together for health. Stand with science). Tehát a hangsúly a megelőzésen, a hiteles információkon és a korai felismerésen van. A KSH adatai szerint a halálozások között továbbra is a keringési betegségek állnak az első helyen, és a daganatos betegségek is meghatározó részt képviselnek. Most, az egészség világnapján ne csak általánosságban beszéljünk az életmódról, hanem nézzük végig, mely betegségek a leggyakoribbak, és mely vizsgálatokat nem érdemes halogatni az egészségmegőrzés érdekében.

Az egészségmegőrzés része a rendszeres mozgás, a tudatos életmód és a szűrővizsgálatokon való részvétel. Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV /   shutterstock

Egészségmegőrzés a mindennapokban 

A figyelünk a rendszeres mozgásra, a rostban gazdag, kiegyensúlyozott étrendre, a megfelelő alvásra, a dohányzás elhagyására, az alkoholfogyasztás visszafogására és a stressz kezelésére, ez már együtt nagy lépés az egészségmegőrzés érdekében. Felnőttkorban heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás már érdemi javulást hozhat.

A legnagyobb kockázatot továbbra is a szív- és érrendszeri problémák jelentik. Ide tartozik a magas vérnyomás, az érelmeszesedés, a szívinfarktus és a stroke is. Ezek hosszú ideig úgy tudnak jelen lenni, hogy közben alig okoznak tünetet, ezért különösen fontos a rendszeres vérnyomásmérés, a laborvizsgálat, a vércukor- és koleszterinszint ellenőrzése. Az alapvizsgálatok közül ezért az éves háziorvosi kontroll, a labor, valamint szükség esetén a kardiológiai kivizsgálás is sokat számít.

A másik nagy terület a daganatos betegségek köre. Itt a korai felismerés döntő lehet, mert a korán felfedezett elváltozásoknál jóval nagyobb az esély a sikeres kezelésre. Magyarországon szervezett népegészségügyi szűrés működik az emlőrák, a méhnyakrák és a vastagbélrák korai felismerésére. Ezeken részt venni nem formaság, hanem az egyik legfontosabb lépés, amit saját magunkért meg lehet tenni.

Női egészség: ezeket a szűréseket ne hagyd ki

A női egészség szempontjából az egyik legfontosabb terület az emlőrák és a méhnyakrák megelőzése szűrővizsgálatokkal. Az emlőszűrésre a 45 és 65 év közötti nők kapnak kétévente meghívót, méhnyakszűrésre pedig a 25 és 65 év közötti nők háromévente. A nőgyógyászati kontroll, a citológia, szükség esetén a HPV-vizsgálat és az életkornak megfelelő mammográfia együtt segíthetnek abban, hogy a rákmegelőző állapotok vagy a korai elváltozások időben kiderüljenek. A nőknél emellett az általános laborvizsgálat, a vérnyomás- és vércukorellenőrzés, valamint az életkor előrehaladtával a csontsűrűség vizsgálata is fontos. Menopauza után a csontritkulás kockázata nő, ezért ha családi érintettség, törékeny csontozat vagy más rizikófaktor is jelen van, erre is érdemes odafigyelni. Ugyanígy fontos az anyajegyek ellenőrzése is, mert a melanoma korai felismerése sokat számít.

A női egészséghez az is hozzátartozik, hogy a hormonális változásokat, a menstruációs panaszokat, a szokatlan vérzést vagy a tartós alhasi tüneteket vegyük komolyan. Ezek mögött gyakran jól kezelhető eltérések állnak, de kivizsgálás nélkül ezt nem lehet biztosan tudni.

Férfi egészség: amit nem érdemes halogatni

A férfiaknál a szív- és érrendszeri kockázat, a magas vérnyomás, a koleszterinszint, a hasi elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség különösen hangsúlyos terület. A rendszeres kontroll a legfontosabb. Vérnyomásmérés, labor, vércukor, koleszterin, testsúly, haskörfogat, szükség esetén EKG vagy további kivizsgálás, ezek együtt adnak reális képet arról, merre tart az egészségi állapot.

A férfi egészség másik fontos pontja a prosztata állapota. A prosztatával kapcsolatos panaszok és a prosztatarák korai felismerésében szerepe lehet a PSA-vérvizsgálatnak, a fizikális vizsgálatnak és szükség esetén az ultrahangnak is. Különösen indokolt a rendszeres kontroll, ha a családban már előfordult prosztatarák, vagy ha vizelési panaszok jelentkeznek.

A here önvizsgálata is ide tartozik. Ezt sokan hajlamosak elodázni, pedig fiatalabb életkorban is fontos lehet, mert a heredaganat korán felismerve nagyon jó eséllyel kezelhető. A férfi egészség megőrzésében tehát nemcsak az számít, mennyit mozgunk és hogyan étkezünk, hanem az is, hogy odafigyelünk-e azokra a jelekre, amelyeket a testünk küld.

Mely betegségek a leggyakoribbak ma?

Az egyik legnagyobb terhet továbbra is a keringési betegségek jelentik. Ide tartozik a magas vérnyomás, a szívkoszorúér-betegség, a szívelégtelenség és a stroke is. Emellett nagyon gyakori a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás, a magas koleszterinszint, valamint a mozgásszervi panaszok egy része. 

A daganatos betegségek közül az emlőrák, a vastagbélrák, a tüdőrák, a prosztatarák és a méhnyakrák tartozik a kiemelten fontos területek közé.

A mentális egészséget sem lehet külön kezelni a fizikai állapottól. A tartós stressz, a szorongás, a kiégés, az alváshiány és a kimerültség nemcsak lelki teherként jelenik meg, hanem a vérnyomásra, a hormonrendszerre, az immunrendszerre és a mindennapi terhelhetőségre is hatással van. Ezért az egészségmegőrzéshez az is hozzátartozik, hogy legyen idő pihenésre, kikapcsolódásra és kérjünk segítséget, amikor úgy érezzük, hogy egyedül nem tudunk megbirkózni a problémáinkkal.

Egészség és inspiráció orvosi szemmel:

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
