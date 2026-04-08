Ezekben a farmerekben azonnal észrevesznek a férfiak – Nem véletlenül rajonganak értük a nők 40 felett

Bár tény és való, hogy a farmernadrágok mindig is reflektorfényben tündököltek, mégis bátran állíthatjuk, hogy most élik virágkorukat. Ebben a cikkben ezért összegyűjtöttük a legnagyobb trendeket, amikkel 40 felett sem lőhetsz mellé.

Fotó: Anna Zhukkova

Igazából a jó hír az, hogy valószínűleg még a kedvenc régi farmeredben is magabiztosan léphetsz utcára idén. Hiszen a 2026-os divattrendek lényege az, hogy szinte bármit felvehetsz. Tehát jelenleg szinte semmilyen szabály nincs arra vonatkozóan, hogy melyik farmer számít nagyon cikinek vagy irtó stílusosnak. A hangsúly inkább a személyiséged tükrözésén van, amiben kulcsszerepet játszik az öltözködés és persze a tökéletes farmernadrág kiválasztása is. Így bár a kötöttségeknek búcsút inthetünk, mégis akadnak olyan fazonok, amelyek divatosabbak a többinél, és fiatalabbnak mutatnak a korodnál. Ennek fényében a következő farmernadrágok 40 felett is lehengerlően állnak.

Bootcut szabású farmernadrág

A bootcut szabású farmerek nem sokban térnek el az egyenes fazonú változatoktól, hiszen ezek is nagyon könnyedén variálhatóak, ráadásul rengeteg cipőtípushoz jól illenek. Emellett 40 felett is tökéletes választások, hiszen egyszerre ötvözik a kényelmet és az eleganciát, sőt mesésen kiegyensúlyozzák a csípő vonalát, és szépen nyújtják a lábakat.

Világos farmernadrág

Bár a sötétkék és khaki színű farmereket még mindig nagy rajongás lengi körül, egy világos változattal biztosan nem lőhetsz mellé. Ezek a darabok ugyanis friss és fiatalos megjelenést kölcsönöznek neked, miközben egy cseppnyi lazaságot is csempésznek a szettedbe.

Húzózsinóros farmernadrág

Ha egy igazán trendi darabra vágysz, akkor kapj magadra egy húzózsinóros farmernadrágot, ami kiállta az idő próbáját. Sőt, ezek a fazonok összességében strapabíróbbak, mint a gombos változatok, emellett pedig egész nap kellemes komfortérzetet nyújtanak. Egy nagy családi ebédben volt részed? Engedj kicsit a nadrág szorításán, és máris javul a közérzeted.