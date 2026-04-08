Pásztor Erzsi: Javulófélben vagyok

Jobban van a színésznő, akinek a betegségéről szóló hírek sokakat megijesztettek. A Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő, érdemes művész egy színházi előadáson lett rosszul; a nézők döbbenten figyelték, ahogy félbeszakad a darab. A közönség tapsolt, a nézőtéren sokan könnyeztek. Pásztor Erzsi a hot! magazinnak mesélt arról, hogy elfáradt, de erőre kapott.

Jól vagyok. Nem azt mondom, hogy kiugrok a bőrömből, de eredmény, hogy már jobb az állapotom. Javulófélben vagyok, remény van rá, hogy ember lesz belőlem

– mesélte derűlátóan a hot!-nak.

Pásztor Erzsi: „Elfáradtam, kimerültem”

Pásztor Erzsi kora miatt sem teljesen fitt, a 89 éves művésznőnek a kö­zel­múlt­ban eltört a válla, gyógytornász járt hozzá. Egyetlenegy előadása maradt el akkoriban, bekötött kézzel játszott, ragaszkodott a színpadhoz – és a nézők is hozzá. Idén januárban egy rádióműsor felvételére igyekezett, amikor megint elesett. Abból felgyógyult, de aztán jött a rosszullét.

Pásztor Erzsi a színpadon lett rosszul, félbeszakadt a darab

Pihennem kell, elfáradtam, kimerültem, 90 éves leszek. Legyünk őszinték, úgy csinálunk, mintha ez egy teljesen elfogadható dolog lenne, és mindenkivel előfordul. De ez olyan kor, amikor akadályokba ütközhet az ember, és nehézségei támadhatnak. Nekem mindenki azonnal segített, aki a közelemben volt.

„Nagyon sok segítséget kapok mindenkitől”

A Soproni Petőfi Színház, a Turay Ida Színház és a Halhatatlanok Társulata örökös tagja nagyon sajnálja, hogy a félbeszakadt előadást elhalasztották – ő soha nem hagyta cserben a közönségét. Jelenleg azonban még nem tudja megmondani, hogy mikor lép újra színpadra. A mozgással óvatos, az otthonában lábadozik, még nem vállalkozik nagyobb sétákra.

A színészet nem olyan, hogy folyton ugrabugrál az ember, és amikor a közönség úgy kívánja, akkor haptákba vágja magát. Néha vannak akadályok. De most jól érzem magam. Feldobott az is, hogy könyv készül rólam.

Pásztor Erzsi Janka néniként sokaknak lett kedvence a Szomszédokban. A hétköznapokban nem maradt magára. A lánya a közelmúltban költözött haza külföldről, mindenben számíthat rá az édesanyja. Henriette 34 évig élt Olaszországban, és amikor hazatért, vidéken vásárolt magának egy házat.