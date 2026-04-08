Orbán Viktor: Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük

"Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük. Brüsszelben, Washingtonban és Moszkvában is. Ezért is a Fidesz a biztos választás!" - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
Ami ebben az országban történt, ami eközben a választási kampány közben zajlik, az a külföldi beavatkozás legsúlyosabb esete, amit valaha láttam vagy akár olvastam. A brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni Magyarország gazdaságát, megpróbálták csökkenteni Magyarország energiafüggetlenségét. Megpróbálták megemelni a magyar fogyasztók költségeit
- hangzott el a videóban, amely a JD Vance amerikai alelnökkel közös nagygyűléses készült. Mint JD Vance kiemelte, Orbán Viktor Magyarország érdekeit képviseli.
