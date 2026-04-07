Hihetetlen tüneteket produkált! Lesújtó diagnózist kapott a 26 éves lány

Egy 26 éves nő bátran beszélt tüneteiről, amelyet a diagnózisa előtt tapasztalt. Eleinte nem hitt el, amikor közölték vele a betegségét, amely egyre gyakrabban fordul elő a fiatalabbak körében.

A diagnózis előtt voltak tünetei

Mrinali Dhembla nem hitte el, mikor közölték vele, hogy vastagbélrákja van, sőt az volt az első gondolata, hogy az orvosa biztosan csak téved. Míg a rákot közismerten egy olyan állapotnak tekintik, amelyek az idősebb korosztályt fenyegeti, de vannak bizonyos formái, amelyek erre rácáfolnak. A vastagbélrák aránya vészesen emelkedik a fiatalabb generáció betegeinek a körében, már az 50 alattiakat is érinti.

Mrinalinál harmadik stádiumú rákot diagnosztizáltak, amely már átterjedt a gerincére. A 26 éves lány megosztott néhány olyan tünetet, amelyet a diagnózisa előtt tapasztalt.

Azt hittem, véget ér az életem, miután hónapokig gyötört a súlyos hátfájás és a kimerültség

- idézi szavait az Unilad.

Bár a szörnyű hátfájás és a fáradtság olyasmi, amivel az ember biztosan orvoshoz fordulna, nem feltétlenül olyan tünetek, amikről azonnal a rákra asszociálnánk – ellentétben például egy szűnni nem akaró köhögéssel vagy egy tapintható csomóval. A vastagbélrákot nehezebb észrevenni, mint a daganatos megbetegedések más formáit, mivel gyakran nem produkál olyan tüneteket, amelyeket egy orvosi végzettséggel nem rendelkező személy a rákhoz kötne.

A rendszeres szűréseknek köszönhetően ki lehet hamarabb szúrni a betegség jelenlétét, mielőbb nagyobb baj lehetne. „Azt mondtam, ’ez nem lehetséges, hiszen csak 26 éves vagyok”- mondja Mrinali, mit gondolt először, mikor közölték vele betegségét.

Szerencsére Mrinali hozzájutott egy úttörőnek számító új kezeléshez, és 2025 júliusára már rákmentes volt. Ez egy immunterápiás kezelési folyamat volt, amely akkor vált alkalmazhatóvá Mrinali esetében, amikor megállapították, hogy rákbetegségét egy Lynch-szindróma nevén ismert genetikai állapot okozta.

Mivel a daganatos sejtjeikben rengeteg mutáció van, az immunrendszer képes felismerni azokat; csupán egy kis lökésre van szükségük az immunterápia segítségével, hogy hatékonyan elpusztítsák a tumoroka

- mondja Dr. Nicholas Hornstein, a Northwell Rákkutató Intézet onkológusa, aki Mrinalit is kezelte.