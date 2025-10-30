Riadót fújtak a szakértők: újabb világjárvány küszöbén állhatunk

Brazíliai vizsgálatok alapján a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a denevérek miatt újabb világjárvány küszöbén állhatunk.

Újabb világjárvány törhet ki a denevérek miatt

Fotó: Forrás: Wikipédia / Készítette: By U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters

A kutatók egy eddig ismeretlen koronavírus-fajtát azonosítottak, amelyet BRZ-batCoV névre kereszteltek. A vírus genetikailag hasonlít a COVID-19-et okozó SARS-CoV-2-höz.

A vizsgálatok során megjelent egy olyan fertőző kórokozó is, amely a korábbi járvány terjedésében is szerepet játszhatott, de a tudósok egyelőre nem biztosak abban, hogy az új vírus képes-e átterjedni emberre.

Újabb világjárvány elé nézünk?

A szakértők hangsúlyozták, hogy ezek csupán előzetes eredmények, és további kutatásokra van szükség. Ugyanakkor hozzátették, hogy a természetben számos, eddig ismeretlen vírus rejtőzik, és az ilyen vizsgálatok segíthetnek megelőzni a jövőbeni világjárványokat. Ezért egyelőre nincs ok pánikra.

Az Egyesült Államokban a becslések szerint legalább 167 millió ember fertőződött meg a COVID-19-cel, és 1,2 millió haláleset köthető a vírushoz.

A bioRxiv tudományos portál előzetes publikációja szerint a brazíliai kutatók három helyszínen összesen 70 denevért fogtak be vizsgálat céljából, amelyek hét különböző fajhoz tartoztak. A tesztek kimutatták, hogy a denevérek 15 százaléka legalább egy koronavírust hordozott.

Ez növeli a járványkitörés kockázatát, mivel a denevérek ürülékével vagy testváladékaival való érintkezés révén a vírus emberre is átterjedhet. Ez leginkább állatkezelés, mezőgazdasági tevékenység, illetve szennyezett élelmiszer vagy víz fogyasztása során fordulhat elő.

Ha a vírus emberbe kerül, olyan mutációkat szerezhet, amelyek elősegítik az emberről emberre történő terjedést, és ez akár egy új járvány kitöréséhez is vezethet - írja a Daily Mail.