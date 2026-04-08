Gólyahír: férje halála után egy évvel babát vár a népszerű színésznő, Aubrey Plaza

A 41 éves Aubrey Plaza várandós: első gyermekét várja több mint egy évvel férje, Jeff Baena halála után. A színésznő szóvivője megerősítette, hogy Christopher Abbott-tal várják a kicsi érkezését.

Aubrey Plaza végre révbe ért

A terhesség híre valamivel több mint egy évvel azután érkezett, hogy Jeff Baena 2025 januárjában elhunyt, bár a pár 2024 szeptemberében – három év házasság után – már külön élt. Plaza korábban több filmen is együtt dolgozott férjével, például a 2014-es Life After Beth (Zombibarátnő) és a 2017-es The Little Hours (Bővérű nővérek) alkotásokon.

Az elmúlt évben Aubrey őszintén beszélt arról, mennyire nehéz volt számára a gyász feldolgozása.

Összességében itt vagyok, működöm. Hálás vagyok, hogy haladok előre az életben. Azt hiszem, rendben vagyok, de ez mindennapi küzdelem.

– mondta egykori kollégája, Amy Poehler Good Hang podcastjában augusztusban, írja az eonline.com. Gyászáról részletesebben is nyilatkozott:

A gyász mindig ott van, egy hatalmas, nyomasztó óceán, amit látok. Néha bele akarok ugrani, máskor csak nézem, vagy próbálok elmenekülni előle. De mindig ott van.

Mostanra azonban vélhetően sikerült feldolgoznia a történteket, a továbblépésben pedig babája is segítségére lesz.