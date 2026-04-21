Kiadták a riasztást: jégesővel jönnek a zivatarok

A nyárias hétvége után váratlan fordulatot vett az időjárás: a hőmérséklet visszaesett, az ég borongós, és figyelmeztetés is érvényben van zivatarokra, amelyekből jégeső is lehet.

Jégeső eshet az ország több pontján Fotó: Karnok Csaba

Újabb jégeső csaphat le az országra

Tegnap még csak elszórtan érkezett a jég. A záporok között akadt olyan, amelyből apró jégszemek potyogtak, főként Borsod környékén. Azonban a mai nap már egészen másképp néz ki: a meteorológiai előrejelzések szerint több helyen is kialakulhatnak záporok, sőt néhol zivatarok is, elsősorban a Dunántúl keleti és déli részein, illetve a Duna–Tisza közén. Ezek nem feltétlenül lesznek erősek vagy tartósak, de hozhatnak hirtelen szélerősödést és apró szemű jégesőt.

Az éjszaka sem kímél minket: jönnek a fagyok

A hideg levegő lassan, de biztosan beszivárog az ország területére, és hajnalra több helyen is fagypont közelébe, sőt az alá hűlhet a hőmérséklet. A természet szempontjából most kritikus időszakban vagyunk: a gyümölcsfák már túl vannak a virágzáson, sok helyen megjelentek az apró terméskezdemények, így hatalmas károkat okozhat egy-egy hűvös éjszaka - írta a Köpönyeg.