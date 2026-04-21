Jégesővel keményít be az időjárás, erre kell készülnünk

Kedden az időjárás csapadékosan alakul, napsütésre az előző napokkal ellentétben nem nagyon lehet számítani. Észak felől ugyanis megnövekszik a felhőzet, amiből elszórtan futó záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az északi irányú szél továbbra is élénk marad, néhol megerősödhet. Délutánra maximum 14–15 fok körüli értékeket mérhetünk majd.

A várható csapadékos idő miatt a HungaroMet Nonprofit Zrt. több vármegyére is riasztást adott ki.

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat

- írták Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna vármegyére vonatkozóan.

Időjárás: a hét közepétől újra több lesz a napsütés

Szerdán ismét hosszabb napos időszakokra számíthatunk, amelyek mellett időnként gomolyfelhők azért megjelenhetnek. Csapadék leginkább az északkeleti tájakon fordulhat elő. A hőmérséklet délután 15–17 fok körül mozoghat.

Csütörtökön, április 23-án többnyire napos idő várható, melyet fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak majd meg, így csapadék kialakulására kicsi az esély. Az egyetlen zavaró tényezőt majd csak a szél okozhatja, amely többfelé élénk, időnként erős lesz. A maximumok 16–17 fok közelében maradnak - írja a Köpönyeg.