"Majdnem mi is kint ragadtunk Dubajban" - Erdélyi Mónika és lánya sokkoló bejelentést tett

Erdélyi Mónika
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 15:20
utazásháborúDubaj
Az egykori műsorvezető elhalasztotta nyaralását. Erdélyi Mónika és lánya pont most utazott volna az Egyesült Arab Emírségekbe.

Erdélyi Mónika a Dubajban található óriáskerékben töltött napjait idézte fel, miközben megosztotta a hírt: ők is majdnem kint ragadtak az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városában. Turisták ezrei ragadtak kint a jelenleg is zajló iráni háborús helyzet miatt, így nagy valószínűséggel Mónikáék is így jártak volna, ha nem halasztják el az utazást.

Fotó: Vadnai Szabolcs

Erdélyi Mónika is majdnem kint ragadt Dubajban

Majdnem mi is kint ragadtunk Dubajban, mert pont most akartunk menni. Ez a kaland tavaly történt

– írta bejegyzésében az egykori műsorvezető.

Mónika és lánya, Mollika imádnak utazni, ezért biztosan sajnálták, hogy el kellett halasztaniuk az utazást, azonban egyben meg is könnyebbülhettek, hiszen most nem kell azon aggódniuk, mikor tudnak visszatérni Magyarországra.

A videót IDE kattintva lehet megtekinteni!

Dubajban sok magyar él és sokan kint is rekedtek a légtérzár miatt.

 

