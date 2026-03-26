Már az álláskeresőkre is utaznak a csalók, a mesterséges intelligenciát is bevetik

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 18:25
Minden létező módon igyekeznek lenyúlni az adatainkat, pénzünket a kiberbűnözők. A hatóság szerint az álláskeresőket sem kímélik: MI segítségével vadásznak rájuk. Íme a módszerük!
A munkakeresés alapvetően is egy stresszes folyamat: izgulunk az interjú miatt, várjuk a visszajelzést, és vágyunk a biztonságra. Ezt a sebezhető állapotot használják ki a kiberbűnözők, akik ma már a mesterséges intelligenciát (MI) is hadrendbe állítják, hogy minden eddiginél meggyőzőbb csapdákat állítsanak az álláskeresőknek. Így lehet felismerni a módszerüket!

Fotó: Torsten Dettlaff / Pexels (Illusztráció)

Ezt érdemes tudni erről a csalástípusról

Régebben a csaló leveleket könnyű volt kiszúrni a magyartalan mondatokról és a hemzsegő helyesírási hibákról. Ma már a mesterséges intelligencia segítségével a bűnözők tökéletes magyarsággal, hivatalosnak tűnő stílusban próbálják behálózni az áldozataikat. Például úgy, hogy küldenek egy linket, ami egy professzionális álláslehetőségről szóló dokumentumnak tűnik. Erre rákattintva pedig megnyílik egy valódi PDF dokumentum, a háttérben azonban láthatatlanul települ egy vírus, ami ellophatja a jelszavainkat, banki adatainkat vagy hozzáférhet a kameránkhoz - figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI).

Hogyan ismerhető fel az álláskeresős csalás?

Aki olyan cégtől kap ajánlatot, ahová nem is jelentkezett, vagy olyan pozíciót kínálnak fel neki, amihez nincs is végzettsége, érdemes vigyáznia. Ennél a csalástípusnál is igaz az alapszabály: ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az vélhetően nem is az. Gyanús jel még a sürgetés, a fizetős belépő (pl. a munka elkezdéséhez el kell végezni egy fizetős képzést), a közvetítő díj és ha a fájl neve például allasajanlat.pdf.exe. Erre különösen érdemes odafigyelni, mert ha a név végén ott az .exe kiterjesztés, az sosem dokumentum, hanem egy futtatható program!

Hogyan védekezhetünk az álláshirdetéses csalás ellen?

  • Az NKI szerint ne kattintsunk reflexből! Ha ismeretlen feladótól kapunk linket vagy mellékletet, álljunk meg egy pillanatra és nézzük meg a feladó e-mail címét: ha egy nagy cég nevében írnak, de a cím vége @gmail.com vagy valamilyen furcsa karaktersorozat, töröljük a levelet!
  • Ellenőrizzük a forrást! Ha a például „Nagy és Társa Kft.” keres minek egy állásajánlattal, ne a levélben lévő linkre kattintsunk, hanem keressünk rá a cég hivatalos weboldalára, és nézzük meg, valóban hirdetnek-e állást. 
  • Ne adjunk meg személyes adatokat a szerződéskötés előtt. Főleg ne bankszámlaszámot, adóazonosítót vagy személyigazolvány-másolatot.
  • Használjunk megbízható, naprakész vírusirtót a számítógépen és a telefonon is.
  • A Dropbox, a OneDrive vagy a Google Drive hasznos eszközök, de a csalók is imádják őket. Ha egy álláshirdetéshez le kell töltenie egy „csomagot” egy ilyen oldalról, legyünk nagyon óvatosak.
Fotó: nki.gov.hu

Mit tehetünk, ha már rákattintottunk egy ilyen álláshirdetéses csalásra?

  • Azonnal válasszuk le az eszközt az internetről - kapcsoljuk ki a Wi-Fi-t!
  • Futtassunk le egy teljes víruskeresést!
  • Változtassuk meg a fontos jelszavainkat (bank, e-mail, Facebook) egy másik, biztonságos eszközről!
  • Értesítsük a bankunkat is, ha úgy érezzük, a pénzügyi adataink is veszélybe kerülhettek!

 

 

