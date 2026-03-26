Már az álláskeresőkre is utaznak a csalók, a mesterséges intelligenciát is bevetik

A munkakeresés alapvetően is egy stresszes folyamat: izgulunk az interjú miatt, várjuk a visszajelzést, és vágyunk a biztonságra. Ezt a sebezhető állapotot használják ki a kiberbűnözők, akik ma már a mesterséges intelligenciát (MI) is hadrendbe állítják, hogy minden eddiginél meggyőzőbb csapdákat állítsanak az álláskeresőknek. Így lehet felismerni a módszerüket!

Ezúttal az álláskeresőket támadják a kiberbűnözők-ez a módszerük. Fotó: Torsten Dettlaff / Pexels (Illusztráció)

Ezt érdemes tudni erről a csalástípusról

Régebben a csaló leveleket könnyű volt kiszúrni a magyartalan mondatokról és a hemzsegő helyesírási hibákról. Ma már a mesterséges intelligencia segítségével a bűnözők tökéletes magyarsággal, hivatalosnak tűnő stílusban próbálják behálózni az áldozataikat. Például úgy, hogy küldenek egy linket, ami egy professzionális álláslehetőségről szóló dokumentumnak tűnik. Erre rákattintva pedig megnyílik egy valódi PDF dokumentum, a háttérben azonban láthatatlanul települ egy vírus, ami ellophatja a jelszavainkat, banki adatainkat vagy hozzáférhet a kameránkhoz - figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI).

Hogyan ismerhető fel az álláskeresős csalás?

Aki olyan cégtől kap ajánlatot, ahová nem is jelentkezett, vagy olyan pozíciót kínálnak fel neki, amihez nincs is végzettsége, érdemes vigyáznia. Ennél a csalástípusnál is igaz az alapszabály: ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az vélhetően nem is az. Gyanús jel még a sürgetés, a fizetős belépő (pl. a munka elkezdéséhez el kell végezni egy fizetős képzést), a közvetítő díj és ha a fájl neve például allasajanlat.pdf.exe. Erre különösen érdemes odafigyelni, mert ha a név végén ott az .exe kiterjesztés, az sosem dokumentum, hanem egy futtatható program!

Hogyan védekezhetünk az álláshirdetéses csalás ellen?