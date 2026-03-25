BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ketten is áldozatul estek: durván visszaéltek a rendőrség nevével

csaló weboldal
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 14:10
csalásrendőrség
Rendőrségi csalás áldozata lett két személy, akiknek a bankszámlájáról a rendőrség nevét felhasználva hatalmas összegeket loptak el. A történtek után a rendőrség figyelmeztetést adott ki.

Rendőrségi csalással loptak el több millió forintot két áldozattól / Fotó: tete_escape / shutterstock

Az utóbbi időben egyre több olyan csalásról érkeznek hírek, amelyekben a bűnözők a rendőrség nevében próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan áldozatoktól. Győr-Moson Sopron Vármegyében két figyelemfelkeltő eset is történt a napokban.

Az első esetben egy férfit hívtak fel azzal, hogy az „internetrendőrség kibervédelmi osztálya” észlelte, hogy a bankszámláját támadás érte. Megkérdezték, hogy melyik banknál van számlája, majd két órán keresztül szóval tartották, mialatt a gépe és a hozzá tartozó egér „magától” funkcionált. Ezen idő alatt egy távoli hozzáférés segítségével közel 6 millió fontot emeltek le a számlájáról.

A második esetben egy nőt hívtak fel, szintén a rendőrség nevében, és azt állították, hogy egy adathalász megtudta az összes banki adatát és veszélyben van a bankszámlája. Az elkövetők arra kérték, hogy menjen be a legközelebbi pénzintézetbe és a megtakarított pénzét azonnal tegye át két biztonságos számlára. Sajnos, a nő a csalók instrukcióit követve több mint 10 millió forintot utalt át két ismeretlennek. Ezután az elkövető még arra is figyelmeztette, hogy a tranzakciókról készítsen fotót és azt küldje meg egy látszólag rendőrségi email címre.

Mindkét esetben csak pár óra múlva döbbentek rá a sértettek, hogy átvágták őket és ezután tettek feljelentést a rendőrségen.

Mit tehetünk a csalások elkerülése érdekében?

  1. Soha ne adjunk ki semmilyen banki információt telefonon! A rendőrség nem kér pénzt vagy banki adatokat ilyen formában. Ha ilyesmit hallunk, az egyértelmű csalás.
  2. Kételkedjünk a sürgős hívásokban! A csalók gyakran sürgetnek minket, hogy gyorsan cselekedjünk. Soha ne hagyjuk figyelmen kívül a gyanús jeleket!
  3. Hívjuk fel a bankunkat és a rendőrséget! Ha bármilyen gyanús telefonhívást kaptunk, azonnal lépjünk kapcsolatba közvetlenül a bankunkkal vagy a rendőrséggel!
  4. Ne töltsünk le semmilyen programot egy „telefonos ügyintéző” javaslatára!
  5. Tartsuk naprakészen a védelmi rendszereinket! Használjunk erős jelszavakat és biztonsági intézkedéseket banki tranzakcióinkhoz!

- közölte a Police.hu.

Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetsz további hasznos információkat.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
