Ketten is áldozatul estek: durván visszaéltek a rendőrség nevével

Rendőrségi csalás áldozata lett két személy, akiknek a bankszámlájáról a rendőrség nevét felhasználva hatalmas összegeket loptak el. A történtek után a rendőrség figyelmeztetést adott ki.
Az utóbbi időben egyre több olyan csalásról érkeznek hírek, amelyekben a bűnözők a rendőrség nevében próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan áldozatoktól. Győr-Moson Sopron Vármegyében két figyelemfelkeltő eset is történt a napokban.
Az első esetben egy férfit hívtak fel azzal, hogy az „internetrendőrség kibervédelmi osztálya” észlelte, hogy a bankszámláját támadás érte. Megkérdezték, hogy melyik banknál van számlája, majd két órán keresztül szóval tartották, mialatt a gépe és a hozzá tartozó egér „magától” funkcionált. Ezen idő alatt egy távoli hozzáférés segítségével közel 6 millió fontot emeltek le a számlájáról.
A második esetben egy nőt hívtak fel, szintén a rendőrség nevében, és azt állították, hogy egy adathalász megtudta az összes banki adatát és veszélyben van a bankszámlája. Az elkövetők arra kérték, hogy menjen be a legközelebbi pénzintézetbe és a megtakarított pénzét azonnal tegye át két biztonságos számlára. Sajnos, a nő a csalók instrukcióit követve több mint 10 millió forintot utalt át két ismeretlennek. Ezután az elkövető még arra is figyelmeztette, hogy a tranzakciókról készítsen fotót és azt küldje meg egy látszólag rendőrségi email címre.
Mindkét esetben csak pár óra múlva döbbentek rá a sértettek, hogy átvágták őket és ezután tettek feljelentést a rendőrségen.
Mit tehetünk a csalások elkerülése érdekében?
- közölte a Police.hu.
Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetsz további hasznos információkat.
