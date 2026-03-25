BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fél óra alatt lenullázták: több mint 4 millió forint tűnt el egy zalai férfi számlájáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 15:05
Több milliót bukott. A zalai csaló átverte.

Sokkoló gyorsasággal ürítették ki egy zalai férfi bankszámláját: mindössze harminc perc leforgása alatt több mint négymillió forintot emeltek le róla egy telefonos csalás során.

Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

A történet egy látszólag hétköznapi hívással kezdődött. A férfit egy nő kereste meg, aki banki ügyintézőnek adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a számláján, és az esetleges visszaélések megakadályozása érdekében azonnali intézkedésre van szükség. 

A „probléma” megoldásához azonban a férfi banki adatait kérte el. A sértett – bízva a hívó szavahihetőségében – megadta a kért információkat. Nem sokkal később azonban gyanút fogott, és megpróbálta visszahívni a számot, ám ekkor már azt közölték vele, hogy téves számot tárcsázott. Ezt követően belépett a netbankjába, ahol megdöbbentő felfedezést tett: rövid idő alatt tíz külön tranzakció során összesen több mint négymillió forint tűnt el a számlájáról.  

Az eset kapcsán a rendőrség ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a kibertérben elkövetett csalások száma folyamatosan növekszik, ezért kiemelten fontos az elővigyázatosság. Hangsúlyozzák, hogy bankok soha nem kérnek bizalmas adatokat telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. A hatóságok azt tanácsolják, hogy amennyiben ismeretlen személy banki adatokat, jelszavakat vagy kódokat kér, azonnal meg kell szakítani a hívást. Ilyen esetben érdemes közvetlenül a pénzintézet hivatalos ügyfélszolgálatát felhívni, és ott ellenőrizni, valóban szükség van-e bármilyen intézkedésre – írja a Police.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
