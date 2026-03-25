Fél óra alatt lenullázták: több mint 4 millió forint tűnt el egy zalai férfi számlájáról

Sokkoló gyorsasággal ürítették ki egy zalai férfi bankszámláját: mindössze harminc perc leforgása alatt több mint négymillió forintot emeltek le róla egy telefonos csalás során.

Lecsapott a zalai csaló

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Gyorsan cselekedett a zalai csaló

A történet egy látszólag hétköznapi hívással kezdődött. A férfit egy nő kereste meg, aki banki ügyintézőnek adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a számláján, és az esetleges visszaélések megakadályozása érdekében azonnali intézkedésre van szükség.

A „probléma” megoldásához azonban a férfi banki adatait kérte el. A sértett – bízva a hívó szavahihetőségében – megadta a kért információkat. Nem sokkal később azonban gyanút fogott, és megpróbálta visszahívni a számot, ám ekkor már azt közölték vele, hogy téves számot tárcsázott. Ezt követően belépett a netbankjába, ahol megdöbbentő felfedezést tett: rövid idő alatt tíz külön tranzakció során összesen több mint négymillió forint tűnt el a számlájáról.

Az eset kapcsán a rendőrség ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a kibertérben elkövetett csalások száma folyamatosan növekszik, ezért kiemelten fontos az elővigyázatosság. Hangsúlyozzák, hogy bankok soha nem kérnek bizalmas adatokat telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. A hatóságok azt tanácsolják, hogy amennyiben ismeretlen személy banki adatokat, jelszavakat vagy kódokat kér, azonnal meg kell szakítani a hívást. Ilyen esetben érdemes közvetlenül a pénzintézet hivatalos ügyfélszolgálatát felhívni, és ott ellenőrizni, valóban szükség van-e bármilyen intézkedésre – írja a Police.hu.