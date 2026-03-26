Nincsenek szavak: idős embereket fosztott ki a pécsi pár

A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozói vetettek véget egy 32 éves férfi és egy 47 éves nő ámokfutásának. A gyanú szerint a pécsi csalók 2025 nyara óta vadásztak kiszolgáltatott helyzetű szépkorúakra, akiket válogatott ürügyekkel és érzelmi manipulációval fosztottak ki.

Hitelek és luxuscikkek más kontójára: így csaltak ki pénzt a pécsi csalók

A sorozat tavaly júliusban kezdődött, amikor a 32 éves férfi rábeszélt egy pécsi áldozatot egy egymillió forintos hitel felvételére, majd a pénzt egyszerűen zsebre tette. Augusztusban a páros már szintet lépett: újabb milliós hitelt vetettek fel az idős emberrel, amiből mobiltelefont, okosórát és kávéfőzőt vásároltattak vele. A javakat elvitték, a hitelkártyát leürítették, a törlesztőrészleteket pedig a tőrbe csalt áldozatra hagyták. Pár nappal később egy online piactéren költötték el a maradék összeget – közölte a Police.hu.

Bevásárlókörút az áldozat kártyájával

Decemberben a 47 éves nő egy (azóta már letartóztatott) társával egy dohányboltban csalta ki egy idős asszony bankkártyáját. Miután negyvenezerért vásároltak maguknak, „vérszemet kaptak”: csatlakozott hozzájuk a nő párja is, és valóságos bevásárlókörútra indultak a sértettel.

A gátlástalan körutazás végére több mint kétszázezer forintos kárt okoztak az asszonynak.

„Németországi fizetés” és az álügyvédek

A férfi egyedül is próbálkozott: 1800 eurós németországi fizetésre hivatkozva kért „kölcsön” 80 ezer forintot egy áldozattól, majd azt hazudta, hogy a pénzt elnyelte az automata. Végül 680 ezer forintot csalt ki így. Ekkor lépett be a párja, aki eltorzított hangon, telefonon keresztül ügyvédnek és asszisztensnek adta ki magát. Azt ígérték, visszaszerzik a pénzt, de ehelyett további 1,6 milliót csaltak ki a férfitól és feleségétől „eljárási díjakra” hivatkozva. Volt, hogy látogatásuk alatt egyszerűen elloptak 100 ezer forintot a férfi pénztárcájából is.

Az utolsó trükk: börtöncsomag a szabadságért

Idén januárban a nő már letartóztatott társának adta ki magát, és egy férfitól kért pénzt és csomagokat a „szabadulása érdekében”. A javakért a párjával ment el, de azok természetesen sosem jutottak el a börtönbe – itt újabb 600 ezer forint volt a kár.