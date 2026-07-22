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13 éves lett György herceg – Vilmos herceg és Katalin hercegné eddig soha nem látott fotót osztottak meg róla

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors György herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 22. 15:00
születésnapKatalin hercegnéVilmos herceg
Új, eddig nem látott portréval köszöntötte 13. születésnapján György herceget Vilmos herceg és Katalin hercegné. A brit trónöröklési sorrend második helyén álló herceg számára különösen fontos év következik: szeptemberben megkezdi tanulmányait az Eton College-ban, ahol édesapja is tanult.
N.T.
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György herceg ma hivatalosan is tinédzser lett: 13. születésnapja alkalmából a walesi hercegi pár pedig – jó szokásukhoz híven – egy eddig nem látott fényképet tett közzé a szülinaposról.

13 éves lett György herceg – Vilmos herceg és Katalin hercegné eddig soha nem látott fotót osztottak meg róla
13 éves lett György herceg – Vilmos herceg és Katalin hercegné eddig soha nem látott fotót osztottak meg róla Fotó: Phil Lewis

13 éves lett György herceg – Vilmos herceg és Katalin hercegné eddig soha nem látott fotót osztottak meg róla

A Vilmos herceg és Katalin hercegné által nyilvánosságra hozott portrén a trónöröklési sorrend második helyén álló György mosolyogva, zsebre tett kézzel látható, öltönyben és nyitott gallérú ingben. A felvétel a Kensington-palotában készült, miután György szüleivel és testvéreivel részt vett a Trooping the Colour katonai díszszemlén, amelyet a király hivatalos születésnapja alkalmából rendeztek meg múlt hónapban.

A képet Matt Porteous, Vilmos és Katalin egyik kedvelt fotósa készítette. A család a közösségi médiában osztotta meg a portrét a következő üzenettel:

Boldog 13. születésnapot, György!

György herceg 13 évvel ezelőtt szerepelt először a nyilvánosság előtt

A leendő király, György herceg 13 évvel ezelőtt, alig néhány órás korában szerepelt először a nyilvánosság előtt. Édesanyja, Katalin hercegné karjában mutatták meg a londoni St Mary's Kórház magánszárnyának, a Lindo Wingnek a lépcsőjén.

Születésekor 3,8 kilogramm volt a súlya. Később a Szent Jakab-palota Királyi Kápolnájában keresztelték meg, ahol a George Alexander Louis nevet kapta. Keresztszülei között szerepel édesapja unokatestvére, Zara Tindall, a Westminster hercege, Hugh Grosvenor földbirtokos, valamint néhai nagymamája, Diana hercegné közeli barátja, Julia Samuel is.

A hajdani kisbaba mára már csaknem olyan magas, mint az édesanyja, és 13. születésnapja életének fontos mérföldkövéhez érkezett. Szeptembertől ugyanis édesapja, Vilmos herceg nyomdokaiba lépve megkezdi tanulmányait az évente 63 ezer fontba (mintegy 29 millió forintba) kerülő Eton College-ban, ahol várhatóan bentlakásos diákként fog tanulni.

Az elmúlt időszakban György herceg egyre gyakrabban jelent meg nyilvános eseményeken szülei oldalán, többek között a Trooping the Colour katonai díszszemlén. Múlt hónapban pedig édesanyjával, Katalin hercegnével közösen teljesítette első hivatalos programját, amikor ellátogattak a Brit Csata Emlékrepülő Egységéhez az RAF Coningsby légibázison.

A herceg jelenleg nyári szünetét tölti testvéreivel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel. Legutóbb a hónap elején, a wimbledoni teniszbajnokságon láthatta őt a nyilvánosság, ahol a Királyi Páholyból nézte végig a férfi egyes döntőjét – írja a Mirror

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