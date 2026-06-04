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„Hárman voltunk ebben a házasságban” – Kiszivárgott Diana hercegné utolsó, kézzel írt üzenete

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Diana hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 11:30
levélaukció
Kiszivárgott egy eddig sosem látott, bensőséges levél, amelyet maga Diana hercegné vetett papírra a legendás és botrányos Panorama-interjúja után. A néhai hercegné nemcsak a jövőbe tekintett, de fiait, Vilmost és Harryt érintő legféltettebb terveiről is vallott a kétoldalas írásban, ami most elképesztő összegért cserélhet gazdát.
Bors
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A brit királyi család rajongói most lélegzetvisszafojtva figyelnek. Alig egy héttel azután, hogy Diana hercegné 1995 novemberében a BBC kamerái előtt kitálalt a házasságáról, kézbe vette a tollát, hogy válaszoljon egy aggódó rajongójának, Michael Barrattnak. A férfi támogató sorokkal vigasztalta a megtört hercegnét, a válasz pedig gyorsan megérkezett a Kensington-palota hivatalos levélpapírján. Ez a titkos dokumentum most június 9-én kerül kalapács alá a Reeman Dansie aukciósház árverésén, és a becslések szerint akár kétmillió forintnál is többet fizethet érte egy gyűjtő.

Diana hercegné kézzel írt soraiért most vagyonokat fizethetnek a gyűjtők
Diana hercegné kézzel írt soraiért most vagyonokat fizethetnek a gyűjtők 
Fotó: PA / Northfoto

Diana hercegné fiait akarta védeni a vallomással

James Grinter aukcióvezető elárulta, hogy a levél hűen tükrözi Diana akkori lelkiállapotát, a hercegné ugyanis mélyen egyetértett a rajongó szavaival az önismeretről és a továbblépésről.

Reméli, hogy a Panorama-interjú segít más, hasonlóan nehéz helyzetben lévő nőknek. Bízva tekint a jövőbe, és alig várja, hogy megossza Vilmossal és Harryvel, illetve megtanítsa nekik a mélyebb szintű kommunikáció fontosságát

– idézte a levél tartalmát az aukciósház. Diana a végén még hozzátette, hogy a férfi támogatása felbecsülhetetlen volt számára, majd így búcsúzott: Legjobb kívánságaimmal, őszinte híved, Diana.

Hárman egy házasságban

Az interjú, ami után a levél született, örökre megváltoztatta a monarchiát. Diana akkor mondta ki a híres mondatot, miszerint „hárman voltunk ebben a házasságban, szóval egy kicsit zsúfolt volt”, utalva Károly és Camilla viszonyára. A botrány után II. Erzsébet királynő azonnal elrendelte a válást, Diana pedig alig egy évvel a hivatalos különválás után, 1997-ben tragikus autóbalesetben meghalt Párizsban.

Előkerültek a legféltettebb szépségtitkok is

A mostani aukción azonban nem ez az egyetlen ritkaság. Elárverezik azt a hivatalos adatlapot is, ami Diana 1996-os Madame Tussauds panoptikumbeli látogatásakor készült. Ebből kiderülnek a hercegné legféltettebb szépségtitkai is: a szakemberek feljegyezték, hogy a bőre enyhén barnított volt, a sminkesei pedig Lancôme fekete szemceruzát és Estée Lauder rúzst használtak rajta. A dokumentumhoz még az eredeti alapozó- és púdermintákat is hozzátűzték, így a licitálók pontosan láthatják, milyen kozmetikumok fémjelezték a világ egyik legszebb asszonyának ikonikus megjelenését – írja a People magazin.

 

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