Tápai Szabina és Kucsera Gábor: „Egymást választottuk, és közösen túlléptünk a nehézségeken”

Aki egy kicsit is ismeri Kucsera Gábort és Tápai Szabinát, az pontosan tudja, hogy sosem unatkoznak. Náluk nincsenek szürke hétköznapok, hiszen a gyerekek vidám zsivaja és állandó pörgése mindig megtölti élettel az ­otthonukat.

Kucsera Gábor családja olaszos temperamentumú (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Kucsera Gábor és Tápai Szabina büszkék a gyerekekre mert nagyon önállóak

büszkék a gyerekekre mert nagyon önállóak Mindhárom csemetében magukra ismernek

Elárulták mi segített helyrehozni a házasságukat

Kucsera Gáborékat egy olasz család is megirigyelhetné

„Egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy temperamentumos olasz család: nálunk mindig zajlik az élet, ami három gyerek mellett érthető is. Mindannyian erős, kiforrott egyéniségek ­vagyunk, ebből adódóan pedig bizony gyakran zeng nálunk a ház” – kezdte a hot!-nak Gábor.

Az édesanya, Szabina szerint ráadásul a csemeték csillagjegye is komoly szerepet játszik abban, hogy minden helyzetben érvényesíteni tudják az akaratukat.

Bence és Milla Skorpió jegyűek, emiatt rendkívül makacsok, és céltu­datosan megvalósítják bármely elképzelésüket. Nálunk az unalom ismeretlen szó; egyáltalán nem vagyunk egy otthon ülő, bezárkózó család, szeretünk mozgásban lenni, vidáman élni és sokat nevetni.

Míg Gábor szigorúbb addig Szabina megengedőbb (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Tápai Szabina: „A gyerekek a jég hátán is megélnének”

Bár bizonyos nevelési kérdésekben ­eltérő álláspontot képviselnek, és Szabina megengedőbb, míg Gábor szerint a szabályok elengedhetetlenek a mindennapokban, ez náluk nem probléma, hiszen a kétféle stílus többnyire tökéletesen kiegészíti egymást.

„A családban én képviselem a szigort és a következetességet. Mindhárom gyermekemmel szemben teljesen ugyanazok az elvárásaim, hiszen semmiképpen sem szeretném, hogy bármelyikük azt érezze, kivételezem valamelyikükkel. Éppen ezért én vagyok az, aki keményebben fogja őket. Úgy gondolom, hogy meg kell szabni számukra a kereteket, a határokat és az irányt, hogy pontosan tudják, merre haladjanak” – fogalmazott Tápai Szabina férje.

Én természetesen sokkal engedékenyebb vagyok, elvégre én vagyok az anyuka. Nálam a türelem és a megértés az első, mindig arra törekszem, hogy az eset­leges konfliktusokat először békés úton, egy közös beszélgetés során rendezzük

– mondta Szabina.