Martha Stewart ritkán fogalmaz meg éles kritikát kollégáival kapcsolatban, ezúttal azonban kivételt tett. Az amerikai életmódguru őszintén elmondta, mit gondol Meghan Markle új szerepéről, mint főzős és életmódműsorok házigazdája.

Martha Stewart legutóbbi interjújában keményen kiosztotta Meghan Markle-t (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

A 85 éves életmódguru brutálisan őszinte interjút adott a People magazinnak

magazinnak Martha Stewart Meghan Markle életmódmárkájára és munkásságára is kitért

életmódmárkájára és munkásságára is kitért Véleménye szerint nem igazán követhető, hogy lesz egy hercegnéből hiteles életmódszakértő

Martha Stewart keményen kiosztotta Meghan Markle-t

Martha Stewart a People magazinnak adott interjújában őszintén megnyílt arról, hogyan látja Meghan Markle életmódmárkáját és a Netflix-en futó Szeretettel: Meghan című sorozatát. Az üzletasszony és televíziós személyiség szerint önmagában az ismertség nem elegendő ahhoz, hogy valaki hiteles életmód- vagy gasztronómiai szakértővé váljon. Martha Stewart úgy fogalmazott, hogy Meghan Markle pályafutása - a színésznőből lett királyi családtag, majd életmódguru - számára nem igazán követhető:

Ha színésznő vagy, nehéz átalakulni hercegnévé, majd a hercegnéből egy tévéműsor háztartási szakértőjévé. Ez nem igazán áll össze.

Szerinte a közönség akkor fogad el valakit ezen a területen, ha hosszú időn át bizonyítja szakmai tudását és hitelességét. És bár hangsúlyozta, hogy nem zavarják az új szereplők a piacon, úgy véli, ezen a területen a tapasztalat és az autentikusság kulcsfontosságú.

Egy vacsorán személyesen is találkoztak

Martha Stewart továbbá azt is elárulta, hogy nemrég egy kaliforniai vacsorapartin személyesen is találkozott a sussex-i hercegnével. Meghan Markle épp akkor tért vissza az európai útjáról, amely során Harry herceggel és gyermekeikkel az Egyesült Királyságban is jártak. És bár egy asztaltársaságban voltak, csupán néhány szót váltottak egymással. Elmondása szerint a sussex-i hercegné főként a nemrég lezajlott utazásáról beszélt a vendégeknek.

Martha Stewart nem érti, hogyan lesz egy hercegnőből életmódszakértő (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Nem ez az első alkalom, hogy véleményt formál a sussex-i hercegnéről

Martha Stewart már tavaly is rendkívül éles kritikát fogalmazott meg Meghan Markle munkásságáról. Az NBC Yes, Chef! műsorának népszerűsítése során a 85 éves életmódguru egy interjúban azt mondta Harry herceg feleségéről, hogy: