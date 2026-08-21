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Marad a kánikula a felhős, szeles időben: mutatjuk, mire kell készülni!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 21. 07:00
zivatarhőség
Egyre csak fokozódik a hőség, enyhülés nem várható az időjárás előrejelzések szerint.
Bors
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Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére augusztus 23. (vasárnap) 24:00 óráig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mutatjuk, mit hoz még az időjárás!

Időjárás: a hőség nem tágít
Időjárás előrejelzés: a hőség nem tágít
Fotó: Pexels / Pexels

Ezt ígéri az időjárás

Pénteken folytatódik a fokozatos felmelegedés, de egésznapos tikkasztó hőséggel nem kell számolnunk. A többnyire napos időt az időnként megnövekvő gomolyfelhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Hajnalban 14–22, délután 31–36 Celsius-fok várható. A déli, délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak - írja a Köpönyeg.

Szombaton napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugatias szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 16, 24, délután 27, 36 fok között alakul, északon, északnyugaton marad 30 fok alatt a maximum - írja a HungaroMet.
 

 

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