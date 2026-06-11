Vilmos herceg apró gesztusa mindent elárult, tőle olvadoznak most a szívek

Vilmos herceg és Katalin hercegné ismét a figyelem középpontjába kerültek, miután egy apró, de sokatmondó jelenet nagy visszhangot váltott ki a királyi család rajongói körében.



Vilmos herceg figyel feleségére.

Fotó: AFP

Vilmos herceg gyönyörű gesztusa

A hétvégén a brit királyi család több tagja is részt vett Peter Phillips és Harriet Sperling gloucestershire-i esküvőjén. A ceremónián jelen volt a walesi hercegi pár, valamint több magasrangú királyi családtag is. A vendégek távozásáról készült felvételeken sokak figyelmét egy rövid pillanat ragadta meg. Az esős időben Vilmos herceg esernyővel kísérte feleségét, és a közösségi médiában többen is kiemelték, hogy minden figyelmét Katalinra összpontosította.

Prince William shows 'true feelings' for Kate Middleton - and fans are swooninghttps://t.co/Eyh74LsAIh pic.twitter.com/oC7UGcfOd4 — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) June 10, 2026

Az X közösségi oldalon megosztott felvételhez számos hozzászólás érkezett. Többen úgy vélték, hogy a herceg viselkedése jól mutatta, mennyire fontos számára a felesége. A felvételen látható, hogy Vilmos elsősorban arra ügyelt, hogy Katalin védve legyen az esőtől. A kommentelők dicsérték a herceg figyelmességét és úriemberhez méltó viselkedését. Többen „nagyszerű férjnek” nevezték, míg mások szerint a jelenet sokat elárult a házaspár kapcsolatáról.

Az esküvőn szinte a teljes királyi család képviseltette magát, köztük III. Károly király és Kamilla királyné, valamint Beatrix és Eugénia hercegnők is. Harry herceg és Meghan Markle ugyanakkor nem vettek részt az eseményen, derül ki a Mirror cikkéből.

A jelenlévők szerint a walesi hercegi pár különösen nagy figyelmet kapott a rendezvényen. A templomból távozva integettek az összegyűlt érdeklődőknek, akik lelkesen fogadták őket. Bár a jelenet csupán néhány másodpercig tartott, a királyi család követői szerint jól érzékeltette a Vilmos herceg és Katalin hercegné közötti kapcsolat mélységét.