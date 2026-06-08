„Nem sokkal a királyi esküvő után találkoztam Katalin hercegnével – egy dolog azonnal feltűnt”

Több mint 15 év telt el azóta, hogy Katalin hercegné és Vilmos herceg kimondta a boldogító igent a Westminster-apátságban. Bár a hercegné a világ egyik legismertebb közszereplője lett azóta, sokan még ma is úgy érzik, hogy keveset tudni arról, milyen valójában a reflektorfényen kívül.

Katalin hercegné a valóságban.

Fotó: AFP

Ilyen Katalin hercegné valójában

Egy brit újságíró azonban még 2011-ben, nem sokkal a királyi esküvő után személyesen is találkozott vele egy Buckingham-palotai fogadáson és érdekes benyomásokkal távozott. Catherine Mayer, aki akkoriban a TIME magazin londoni irodájának vezetője volt, gyakran tudósított a brit királyi családról. Visszaemlékezése szerint a találkozás segített megérteni azt a képet, amit a média hosszú évek óta közvetít Katalinról.

Az újságíró szerint a hercegné élőben nem egyszerűen közvetlennek vagy hétköznapinak tűnt, hanem szinte a tökéletes közvetlenség megtestesítőjének. Mayer külön kiemelte Katalin eleganciáját, megjelenését és azt a kifogástalan benyomást, amelyet a rövid találkozás során tett rá. A Mirror cikke szerint az újságírót elgondolkodtatta, mennyi munka és erőfeszítés állhat a hercegné mindig tökéletesnek tűnő megjelenése mögött. Úgy vélte, sok nő számára Katalin stílusa és kisugárzása elérhető célnak tűnhet, miközben valójában rendkívül nehéz lehet ezt a képet fenntartani.

A cikk kitér arra is, hogy Katalin és Vilmos részt vettek Peter Phillips és Harriet Sperling esküvőjén. Peter Phillips Anna hercegnő legidősebb gyermeke, aki második alkalommal házasodik. Peter első esküvőjén Vilmos herceg nem vett részt egy korábban leszervezett külföldi program miatt. A beszámolók szerint most szeretné pótolni a korábbi távolmaradást és jelen lenni unokatestvére nagy napján. Katalin hercegné továbbra is a királyi család egyik legnépszerűbb tagja és úgy tűnik, hogy azok közül is sokakat lenyűgöz, akik személyesen találkoznak vele.