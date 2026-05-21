Történelmi lépésre készül Vilmos herceg: ilyesmire még sosem volt példa!

Egyre több pletyka kering az Egyesült Királyságban arról, hogy Vilmos herceg egy amerikai útra készül, amelynek apropója a FIFA-világbajnokság lenne.

Vilmos herceg és családja Amerikába látogathat? (Fotó: AFP)

Tényleg az államokba látogat Vilmos herceg és családja?

Christopher Andersen író nemrégiben elmondta, hogy a walesi herceg egy családi utazást fontolgat, amelyen a gyermekei is részt vennének. Katalin hercegné családjának, a Middleton famíliának az egyik tagja állítólag megsúgta neki, hogy mind nagyon izgatottak, különösen György herceg, aki szenvedélyes futballrajongó.

Ez lenne két leendő király első ismert amerikai látogatása, amit közösen tesznek meg. Ez lenne az első olyan alkalom is, hogy a walesi hercegi pár gyermekei amerikai földre lépnek

- mondta el Andersen.

III. Károly király és Kamilla királyné még áprilisban négy napos útra indultak Washingtonba, New Yorkba és Virginiába, Amerika 250. születésnapjának megünneplésére. Az út során elismerést kaptak a történelmi jelentőségű állami látogatásukért.

Károly és Kamilla látogatása feltétel nélküli diadal volt. Katalin hercegné hasonlóan sikeres olaszországi útja mellett a palota tisztviselői egy újabb magas rangú látogatást engedhettek meg, ezúttal a királyi család legfényesebb csillagai számára.

Bár Vilmos feltehetően jelenleg nem tesz hivatalos nyilvános látogatást az Egyesült Államokba a királyi család nevében, ez nem zárja ki az utazás lehetőségét. A királyi család tagjai gyakran tesznek magánjellegű utakat személyes események, nyaralások vagy családi időtöltés céljából, a hivatalos királyi feladataikon kívül.

A herceg egyébként az angol labdarúgó-szövetség védnökeként venne részt az eseményen, amennyiben a tervek véglegesülnek. Magát az angol válogatott mérkőzését pedig június 27-én New Jerseyben játsszák majd.

Tekintettel a trónörökösként betöltött szerepére, valamint a labdarúgó-szövetség elnökeként és védnökeként eltöltött 20 éves szolgálatára, logikus lenne, hogy az Egyesült Államokba utazzon, és Angliát támogassa

- szolalt meg Hilary Fordwich, a brit királyi család szakértője is.