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„Vége az ingyenélésnek!” – Brutális szigorral indíthatja királyi uralkodását Vilmos herceg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Vilmos herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 15:00
luxusAndrás herceg
Családi háború és kíméletlen tisztogatás készülődik a brit királyi családban. Kiszivárgott, mire készül Vilmos herceg, amint elfoglalja a trónt. Az első és legfontosabb lépésével pont a legbalhésabb rokonát, a kegyvesztett András herceget teheti teljesen tönkre.
Bors
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Nincs több ingyenélés, vége a luxusnak! Vilmos herceg nem teketóriázik, ha a monarchia jövőjéről van szó. A walesi herceg állítólag teljesen felbolydította a kedélyeket a palota falai mögött, miután nyilvánvalóvá vált: ha egyszer ő lesz a király, radikálisan átalakítja a család ingatlanbirodalmát. Nem tűri tovább, hogy a semmittevő rokonok ingyen vagy fillérekért dőzsöljenek a hatalmas palotákban, miközben a nép fizeti a számlákat. A hadüzenet első számú célpontja nem más, mint a szexbotrányba keveredett nagybátyja, András herceg.

Vilmos herceg tiszta vizet önt a pohárba, amint elfoglalja a trónt
Vilmos herceg tiszta vizet önt a pohárba, amint elfoglalja a trónt Fotó: PA /  Northfoto

Pár garasért bérel palotát a botrányhős

A hercegnél azután telt be végleg a pohár, hogy egy friss könyvvizsgálói jelentés durva titkokat rántott le a lepelről. Kiderült, hogy miközben András herceg csupán jelképes, „pár garasos” bérleti díjat fizet a windsori luxusrezidenciájáért, a hozzá tartozó három másik vendégházat titokban továbbadta bérbe, az ebből származó busás hasznot pedig egyszerűen zsebre tette.

A bennfentesek szerint a herceg azonnal és végérvényesen be akarja tiltani az ilyen és ehhez hasonló trükközéseket.

A dolgok mélyére ás, hogy biztosítsa, az intézmény megfelel a modern kor elvárásainak

– súgta meg a helyzetet jól ismerő forrás, utalva arra, hogy a trónörökös teljesen átvilágítja a királyi működést.

Vilmos herceg nemcsak beszél, példát is mutat

Ő maga ráadásul nemcsak követel, hanem tesz is a transzparenciáért. Nemrég nyilvánosságra hozta a saját windsori otthonuk, a Forest Lodge bérleti szerződését. Ebből kiderült, hogy ő és Katalin hercegné évente átszámítva több mint 140 millió forintnyi bérleti díjat fizetnek – százezer fonttal többet, mint az előző lakók. A szerződésükben pedig feketén-fehéren szerepel egy záradék: szigorúan tilos a területen lévő házakat továbbadniuk másnak.

A leendő uralkodó nagyon jól tudja, mennyire szúrja a brit adófizetők szemét az elképesztő luxus, miközben András herceg már semmilyen hivatalos feladatot nem lát el. De nem ő az egyetlen, aki aggódhat. A jelentés szerint Károly király jelenleg a saját zsebéből fizeti Beatrice és Eugenie hercegnők palotabeli lakásait is, akik szintén nem dolgozó tagjai a monarchiának – derül ki a brit Mirror cikkéből.

Megszólalt a palota szóvivője

A palota hivatalos szóvivője próbálta menteni a menthetőt, de szavaiból egyértelmű, hogy nagy a baj:

Hálásak vagyunk a jelentésért, ez összhangban van a királyi udvar átláthatóság melletti elkötelezettségével. Reméljük, hogy a megállapítások segítenek tisztázni és kontextusba helyezni a királyi ingatlanokkal kapcsolatos pontokat.

Az üzenet egyértelmű: a potyautasok ideje lejárt. Amint a trónörökösből király lesz, András hercegnek és a többi, munkát elkerülő rokonnak valószínűleg saját magának kell majd megkeresnie a lakbérre valót.

 

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