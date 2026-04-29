Pillanatok alatt eltelt 15 év: Katalin hercegné és Vilmos herceg így emlékeztek meg az évfordulójukról

Katalin hercegné és Vilmos herceg napra pontosan 15 éve házasodtak össze: most így ünnepelték meg az évfordulójukat.
A walesi hercegi párnak ma már három közös gyermeke van: a 12 éves György herceg, a hamarosan 11. életévét betöltő Sarolta hercegnő és a nyolcéves Lajos herceg. Katalin és Vilmos nemrég egy családi képpel megosztásával emlékezett meg a jeles napról, amelyen a gyermekeikkel nevetve fekszenek a fűben.
A hercegi pár egyébként híres arról, hogy privát módon ünnepli a különleges alkalmakat, így, bár talán nem terveztek semmi olyasmit, amelyről a nyilvánosság is tudna, biztosak lehetünk benne, hogy a házaspár egymás között megemlékezik erről a fontos mérföldkőről.
