Újabb királyi szexbotrány? Előkerült a pincérnő, akivel András herceg állítólag elfogadhatatlanul viselkedett

A brit bulvársajtót és a palotát újabb bomba rázta meg: kiderült, hogy egy felszolgálóként dolgozó nő áll a legfrissebb vádak középpontjában. A nyomozók gőzerővel vizsgálják a 2002-es Ascot-i ügyet, méghozzá egy nagyobb szabású eljárás keretében, amely hivatali visszaélés miatt indult András herceg ellen. A herceg vádak szerint Erzsébet királynő aranyjubileumi ünnepségén, a VIP vendéglátás kellős közepén rohanta le a nőt.

András herceg 2002-ben még bátyja és öccse társaságában látogatta meg a Royal Ascot fesztivált, ahol a vádak szerint nem megfelelően viselkedett egy pincérnővel Fotó: AFP

A luxus, a pezsgőzés és a királyi pompa mögött valami egészen gyomorforgató dolog történt, amit az akkori személyzet állítólag jelenteni sem mert a vezetőségnek.

Mivel a Mr. Mountbatten-Windsort érintő rendőrségi nyomozás jelenleg is tart, nem áll módunkban nyilatkozni ezekben az ügyekben

– hárított azonnal a Buckingham-palota, miután a sajtó sarokba szorította őket.

Pedofil barátjával bulizott András herceg

Nem ez az első eset, hogy András bemocskolja a patinás rendezvény hírnevét. Emlékezetes, hogy korábban magát a pedofil milliárdost, Jeffrey Epsteint és Ghislaine Maxwellt is ő maga navigálta be a legexkluzívabb királyi páholyba. A herceg ellen most nemcsak zaklatás, hanem korrupció és szexuális bűncselekmények gyanúja miatt is nyomoznak, idén februárban, a 66. születésnapján még őrizetbe is vették a hatóságok.

A rendőrség nem hajlandó részleteket elárulni, de a nyomás óriási.

Nem bocsátkozhatunk a folyamatban lévő nyomozásunk részleteibe, de minden ésszerű nyomozati szálat követünk

– nyilatkozta szűkszavúan a Thames Valley-i rendőrség szóvivője.

A bukott herceg persze most is mindent tagad. Körömszakadtáig ragaszkodik ahhoz, hogy semmi rosszat nem tett, ám a hurok egyre szorosabban záródik a nyaka körül – különösen úgy, hogy bátyja, Károly király korábban már egyértelművé tette: maximálisan együttműködik a rendőrséggel az öccse ügyében – írja a brit Mirror.