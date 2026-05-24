Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Eszter, Eliza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A hálószobában harcolok vele” – Vilmos herceg megdöbbentő titkot árult el a rákból felépülő Katalinról

Vilmos herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 15:30
Katalin hercegnéhálószobatitok
Súlyos családi titokról rántotta le a leplet a trónörökös! Vilmos herceg egy rádióműsorban élő adásban vallott arról, ami évtizedek óta lázban tartja a brit közvéleményt. Ráadásul nemcsak a saját szokásait árulta el, de azt is kikotyogta, mit művelt a hálószobában a rákbetegséggel küzdő Katalin hercegné.
Bors
A szerző cikkei

Komoly dilemma elé állították Vilmos herceget a Heart Breakfast című reggeli rádióműsorban. A műsorvezetők egy tál friss pogácsával, lekvárral és tejszínkrémmel várták a trónörököst, hogy egyszer és mindenkorra pontot tegyenek egy országos vita végére. Nagy-Britanniában ugyanis kész vérre menő háború zajlik azon, hogy a lekvár vagy a krém kerüljön-e először a süteményre.

Vilmos herceg élő adásban beszélt a családi titkokról és Katalin állapotáról
Vilmos herceg élő adásban beszélt a családi titkokról és Katalin állapotáról Fotó: PA /  Northfoto

Erzsébet királynő is így csinálta

Imádom, hogy én vagyok a pogácsa-szakértő. Csak azt tudom elmondani, amit a nagymamámtól tanultam. Neki határozottan a krém volt alul. Krém az első, lekvár a tetejére

– vágta ki magát a herceg, ezzel pedig lezárta a vitát: II. Erzsébet királynő hivatalos módszere alapján kell fogyasztani az édességet.

Vilmos herceg nem tud Katalintól mozdulni a hálószobában

De a gasztronómiai titkok mellett Vilmos sokkal személyesebb témákról is beszélt. Őszintén vallott felesége, a daganatos betegséggel kezelt Katalin hercegné állapotáról is, aki a napokban tért vissza az első hivatalos külföldi útjáról. Katalin Olaszországba utazott, a látogatásért pedig teljesen odáig volt, otthon is csak a munkán járt az esze.

Annyira örülök, hogy jól sikerült neki a látogatás, teljesen felpörögve tért haza. A legtöbb este alig tudok tőle mozdulni a hálószobában, mert mindent elborítanak a papírok, amiket el akar olvasni

– mesélte nevetve Vilmos, hozzátéve, hogy felesége igazi profi, ha a gyermeknevelési kutatásokról van szó.

Vigyázni kell a hercegnére

Az utazás azonban sokat kivesz a hercegnéből, így most a legfontosabb, hogy megtalálják az egyensúlyt a kötelesség és a pihenés között – derül ki a Mirror cikkéből.

Igen, szerintem szeretne több külföldi utat, de óvatosan kell visszarázódnia. Vigyáznunk kell rá, hogy kipihent legyen, de egyébként remek formában van

– tette hozzá a büszke férj.

A herceg a család mindennapjaiba is betekintést engedett. Elárulta, hogy legkisebb fia, Lajos herceg imádja a lekváros szendvicset a reggeli iskolába menet, aminek meg is van az eredménye: „Lekváros ujjlenyomatokat hagy az egész autóban, ami kifejezetten hasznos” – viccelődött a trónörökös

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu