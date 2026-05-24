„A hálószobában harcolok vele” – Vilmos herceg megdöbbentő titkot árult el a rákból felépülő Katalinról

Komoly dilemma elé állították Vilmos herceget a Heart Breakfast című reggeli rádióműsorban. A műsorvezetők egy tál friss pogácsával, lekvárral és tejszínkrémmel várták a trónörököst, hogy egyszer és mindenkorra pontot tegyenek egy országos vita végére. Nagy-Britanniában ugyanis kész vérre menő háború zajlik azon, hogy a lekvár vagy a krém kerüljön-e először a süteményre.

Vilmos herceg élő adásban beszélt a családi titkokról és Katalin állapotáról Fotó: PA / Northfoto

Erzsébet királynő is így csinálta

Imádom, hogy én vagyok a pogácsa-szakértő. Csak azt tudom elmondani, amit a nagymamámtól tanultam. Neki határozottan a krém volt alul. Krém az első, lekvár a tetejére

– vágta ki magát a herceg, ezzel pedig lezárta a vitát: II. Erzsébet királynő hivatalos módszere alapján kell fogyasztani az édességet.

Vilmos herceg nem tud Katalintól mozdulni a hálószobában

De a gasztronómiai titkok mellett Vilmos sokkal személyesebb témákról is beszélt. Őszintén vallott felesége, a daganatos betegséggel kezelt Katalin hercegné állapotáról is, aki a napokban tért vissza az első hivatalos külföldi útjáról. Katalin Olaszországba utazott, a látogatásért pedig teljesen odáig volt, otthon is csak a munkán járt az esze.

Annyira örülök, hogy jól sikerült neki a látogatás, teljesen felpörögve tért haza. A legtöbb este alig tudok tőle mozdulni a hálószobában, mert mindent elborítanak a papírok, amiket el akar olvasni

– mesélte nevetve Vilmos, hozzátéve, hogy felesége igazi profi, ha a gyermeknevelési kutatásokról van szó.

Vigyázni kell a hercegnére

Az utazás azonban sokat kivesz a hercegnéből, így most a legfontosabb, hogy megtalálják az egyensúlyt a kötelesség és a pihenés között – derül ki a Mirror cikkéből.

Igen, szerintem szeretne több külföldi utat, de óvatosan kell visszarázódnia. Vigyáznunk kell rá, hogy kipihent legyen, de egyébként remek formában van

– tette hozzá a büszke férj.

A herceg a család mindennapjaiba is betekintést engedett. Elárulta, hogy legkisebb fia, Lajos herceg imádja a lekváros szendvicset a reggeli iskolába menet, aminek meg is van az eredménye: „Lekváros ujjlenyomatokat hagy az egész autóban, ami kifejezetten hasznos” – viccelődött a trónörökös