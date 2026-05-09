Kiderült: ez Harry herceg legnagyobb szívfájdalma

Szívszorító vallomást tett Harry herceg, elárulta, mi a legnagyobb fájdalma. Mint ismert, III. Károly és Diana hercegné másodszülöttje immáron évek óta Amerikában él családjával. Amikor feleségével, Meghannel kiköltöztek, még csak Archie fiuk élt, azonban ott újabb taggal bővült a család: Lilibettel, aki eddig még soha nem találkozott Angliában élő rokonaival, noha bátyja is még csecsemő volt, mikor szülei hátrahagyták királyi létüket. Éppen ezért szomorú édesapjuk. Azért, mert nem akarja, hogy gyermekei kimaradjanak abból az életből, amelyet a család többi tagja is él. Úgy érzi ugyanis, hogy Archie és Lilibet egyszerűen kimaradnak a kiterjedt családi hálóból, amelyet unokatestvérekként élvezhetnének testvére, Vilmos herceg gyermekeivel.

Harry herceg elárulta: ez a legnagyobb szívfájdalma Fotó: i-Images / eyevine

Harry herceg számára Archie és Lilibet a legfontosabbak

Harry a lehető legjobb oktatást szeretné a gyermekeinek. Ő megőrizte a legközelebbi baráti körét még a Ludgrove-i Iskolában és az Etonban idejéből, és ugyanezt szeretné a saját gyermekeinek is. Archie és Lili ugyan csodálatosan élnek Kaliforniában, de Harry nagyon szomorú az miatt, hogy kimaradnak a család többi tagjával közös életből

- közölte egy Harry-hez közel álló informátor azok után, hogy a herceg tavaly még így nyilatkozott amerikai életükről: