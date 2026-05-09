Családi konfliktus: Meghan legújabb húzása tönkre teheti Harry herceg legfontosabb ügyét

Újabb fordulat a sussexi hercegi pár körül: egy friss üzleti döntés akár komoly következményekkel járhat Harry herceg védelmének jövőjével kapcsolatban.
Meghan Markle legújabb együttműködése egy mesterséges intelligenciával működő vásárlási platformmal hatással lehet férje, Harry herceg folyamatban lévő biztonsági harcára - állítja egy királyi szakértő. A 44 éves sussexi hercegné megállapodást kötött a OneOff nevű platformmal, aminek keretében részesedést kap azoknak a ruháknak az eladásából, amelyeket ő visel. Ezek közül több darab az ausztráliai útjuk során került reflektorfénybe, amely megosztotta a közvéleményt. A megállapodás nemcsak a múltbeli megjelenésekre vonatkozik: Meghan a jövőben viselt ruhák után is bevételhez juthat, akár olyan utazások során is, amelyeket egyesek „félig királyi” körutakként értelmeznek.
Ez azonban problémát jelenthet Harry számára, aki jelenleg azért küzd, hogy visszakapja a számára és családja számára korábban automatikusan járó, adófizetők által finanszírozott brit biztonsági védelmet. Egy szakértő szerint komoly kérdéseket vet fel, ha a pár esetleg jótékonysági eseményekkel egybekötött brit látogatásai során egyben bevételt is termelnek.
Ha Harry visszakapja a közpénzből finanszírozott védelmet, felmerül a kérdés: mi történik akkor, ha ezek az utak egyben üzleti célokat is szolgálnak?
– fogalmazott a királyi újságíró.
A herceg korábban a londoni Legfelsőbb Bíróság döntése ellen fellebbezett, miután nem kapta vissza automatikus védelmét. Az ügy jelenleg felülvizsgálat alatt áll. Harry és Meghan 2020-ban lépett vissza a királyi család aktív tagjai közül, amivel elvesztették az ehhez kapcsolódó kiváltságokat, köztük a hivatalos biztonsági védelmet is. Ennek ellenére ausztráliai útjuk során jótékonysági eseményeken vettek részt, amelyek sokak szerint egy klasszikus királyi körútra emlékeztettek. A találgatások szerint a jövőben akár újra szerepet kaphatnak „félkívül-félbelül” státuszban, ami azonban tovább bonyolíthatja a helyzetet, derül ki a Mirror cikkéből.
