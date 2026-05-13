Botrány készül? Négy év után tér vissza Angliába Meghan: furcsa oka van rá

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 17:00
Harry herceg felesége meglepő lépésre szánja magát. Meghan visszatér az Egyesült Királyságba, de azt még csak sejteni lehet, mit vált ez ki a brit királyi családból...
Az évszázad botránya van készülőben? Vagy világra szóló békülés közeleg? Harry herceg felesége, Meghan mindent megváltoztató lépésre készül…

Meghan négy év után először tér vissza az Egyesült Királyságba

Meghan Markle 2022-ben járt utoljára az Egyesült Királyságban, nyáron azonban a jelek szerint visszatér férje szülőhazájába. Az úgynevezett „Megxit” óta nem kívánatos személy a brit királyi család köreiben, így nem is nagyon szorgalmazta a találkozókat, a családtagokkal való viszonya pedig cseppet sem melegedett fel az elmúlt években. Most azonban minden megváltozhat.

Külföldi lapértesülések szerint Harry herceg a nevével fémjelzett Invictus Games nevű rendezvény kapcsán utazik nyáron a brit Birmingham városába. A sérült és veterán katonákat felsorakoztató sportrendezvény 2027-es eseményét megy előkészíteni, és elindítani a visszaszámlálást.

Meghan balhét akar, vagy éppen békülni?

Úgy tudni, Meghan is vele tart majd nyáron, ezt a lépést pedig már most óriási érdeklődés övezi. A közvélemény szerint ugyanis a megjelenése tovább mélyítheti az árkot közte és a brit királyi család között. A kékvérűek egyik szakértője szerint ez csak akkor sülhet el jól, ha Meghan némi megbánást mutat, amiért gyakorlatilag lejárató kampányt indított a család ellen, ehhez pedig elengedhetetlen lenne, hogy látogatást tegyen III. Károly királynál a Clarence House-i rezidenciáján.

Egy másik elmélet szerint Meghan távolról sem akar botrányt okozni, sőt, tekintve hogy az „amerikai álom” nem egészen jött össze – műsorai nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket és márkáját is sok kritika éri – talán azt tervezi, hogy visszatérjen hercegnéi posztjára… 

 

