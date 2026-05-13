Botrány készül? Négy év után tér vissza Angliába Meghan: furcsa oka van rá

Az évszázad botránya van készülőben? Vagy világra szóló békülés közeleg? Harry herceg felesége, Meghan mindent megváltoztató lépésre készül…
Meghan Markle 2022-ben járt utoljára az Egyesült Királyságban, nyáron azonban a jelek szerint visszatér férje szülőhazájába. Az úgynevezett „Megxit” óta nem kívánatos személy a brit királyi család köreiben, így nem is nagyon szorgalmazta a találkozókat, a családtagokkal való viszonya pedig cseppet sem melegedett fel az elmúlt években. Most azonban minden megváltozhat.
Külföldi lapértesülések szerint Harry herceg a nevével fémjelzett Invictus Games nevű rendezvény kapcsán utazik nyáron a brit Birmingham városába. A sérült és veterán katonákat felsorakoztató sportrendezvény 2027-es eseményét megy előkészíteni, és elindítani a visszaszámlálást.
Úgy tudni, Meghan is vele tart majd nyáron, ezt a lépést pedig már most óriási érdeklődés övezi. A közvélemény szerint ugyanis a megjelenése tovább mélyítheti az árkot közte és a brit királyi család között. A kékvérűek egyik szakértője szerint ez csak akkor sülhet el jól, ha Meghan némi megbánást mutat, amiért gyakorlatilag lejárató kampányt indított a család ellen, ehhez pedig elengedhetetlen lenne, hogy látogatást tegyen III. Károly királynál a Clarence House-i rezidenciáján.
Egy másik elmélet szerint Meghan távolról sem akar botrányt okozni, sőt, tekintve hogy az „amerikai álom” nem egészen jött össze – műsorai nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket és márkáját is sok kritika éri – talán azt tervezi, hogy visszatérjen hercegnéi posztjára…
