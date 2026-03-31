Hiába reménykednek: Vilmos herceg és Katalin hercegné látni sem akarja Harryt és Meghant

Újabb feszültségre utaló hírek érkeztek a brit királyi családból: Vilmos herceg és Katalin hercegné ugyanis állítólag nem tervez találkozni Harry herceggel és feleségével, Meghan Markle-lel, amennyiben a sussexi pár a nyáron visszatér az Egyesült Királyságba.
A Mirror szerint Vilmos herceg és felesége álláspontja nem változott az elmúlt évek konfliktusai után, és nem kívánnak külön találkozót szervezni Harryékkel. Egy forrás úgy fogalmazott: amennyiben III. Károly király meghívná Harryt és Meghant, az kizárólag az uralkodó döntése lenne, azonban a walesi pár nem szervezne külön találkozót, legfeljebb hivatalos, nyilvános eseményeken találkoznának velük.
A hírek szerint Harry herceg ugyanis szívesen venné azt, ha a nyáron meghívást kapna a király norfolki birtokára, Sandringhambe, ahol a feleségével és két gyermekükkel együtt időt tölthetne a családjával. Meghan Markle 2022 szeptembere óta nem járt az Egyesült Királyságban, míg gyermekeik, Archie és Lilibet utoljára a néhai II. Erzsébet királynő platina jubileumán látogattak el az édesapjuk szülőhazájába.
Ha a király meghívná, automatikusan magasabb szintű biztonságot kapna. Szívesen elmenne Sandringhambe, de ez attól is függ, kik lennének ott. Ha a király azt mondaná: 'gyere fel, és töltsünk együtt időt családként', annak nagyon örülne
- súgta meg egy Harryhez közelálló forrás.
A királyhoz közel álló források azonban visszautasították ezeket a nyilvánosságban megjelent állításokat, és arra figyelmeztettek, hogy apa és fia kapcsolatának rendezését a bizalom hiánya nehezíti meg.
A sussexi pár egyébként a tervek szerint a következő néhány hónapban Ausztráliába utazik, ahol kereskedelmi és jótékonysági programokon vesznek részt Sydneyben és Melbourne-ben. A látogatás azonban máris kritikákat váltott ki: egy petíció közel 40 ezer aláírást gyűjtött össze annak érdekében, hogy ne használjanak közpénzt a pár biztonságára, a szóvivőjük szerint viszont az utazás teljes mértékben magánfinanszírozású.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.