Hiába reménykednek: Vilmos herceg és Katalin hercegné látni sem akarja Harryt és Meghant

Újabb feszültségre utaló hírek érkeztek a brit királyi családból: Vilmos herceg és Katalin hercegné ugyanis állítólag nem tervez találkozni Harry herceggel és feleségével, Meghan Markle-lel, amennyiben a sussexi pár a nyáron visszatér az Egyesült Királyságba.

Vilmos herceg továbbra sem kíváncsi a testvérére / Fotó: AFP

Vilmos herceg továbbra sem akarja látni a testvérét

A Mirror szerint Vilmos herceg és felesége álláspontja nem változott az elmúlt évek konfliktusai után, és nem kívánnak külön találkozót szervezni Harryékkel. Egy forrás úgy fogalmazott: amennyiben III. Károly király meghívná Harryt és Meghant, az kizárólag az uralkodó döntése lenne, azonban a walesi pár nem szervezne külön találkozót, legfeljebb hivatalos, nyilvános eseményeken találkoznának velük.

A hírek szerint Harry herceg ugyanis szívesen venné azt, ha a nyáron meghívást kapna a király norfolki birtokára, Sandringhambe, ahol a feleségével és két gyermekükkel együtt időt tölthetne a családjával. Meghan Markle 2022 szeptembere óta nem járt az Egyesült Királyságban, míg gyermekeik, Archie és Lilibet utoljára a néhai II. Erzsébet királynő platina jubileumán látogattak el az édesapjuk szülőhazájába.

Ha a király meghívná, automatikusan magasabb szintű biztonságot kapna. Szívesen elmenne Sandringhambe, de ez attól is függ, kik lennének ott. Ha a király azt mondaná: 'gyere fel, és töltsünk együtt időt családként', annak nagyon örülne

- súgta meg egy Harryhez közelálló forrás.

A királyhoz közel álló források azonban visszautasították ezeket a nyilvánosságban megjelent állításokat, és arra figyelmeztettek, hogy apa és fia kapcsolatának rendezését a bizalom hiánya nehezíti meg.

A sussexi pár egyébként a tervek szerint a következő néhány hónapban Ausztráliába utazik, ahol kereskedelmi és jótékonysági programokon vesznek részt Sydneyben és Melbourne-ben. A látogatás azonban máris kritikákat váltott ki: egy petíció közel 40 ezer aláírást gyűjtött össze annak érdekében, hogy ne használjanak közpénzt a pár biztonságára, a szóvivőjük szerint viszont az utazás teljes mértékben magánfinanszírozású.