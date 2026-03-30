Kiderült: Harry herceg készen állt átvenni a trónörökös szerepét

Vilmos herceg és Harry herceg születésüktől kezdve más életutat jártak be, hiszen teljesen más jövő volt nekik tervezve. Vilmos esetében egyértelmű volt, hogy III. Károly király elsőszülöttjeként ő lesz a trón várományosa, azonban Harry úgy nevelkedett, hogy ő a "tartalék". Hiába azonban különböző sorsuk, szeretett néhai édesanyjuk, Diana hercegné a kezdetektől úgy vélte, másodszülöttje igazából jobb uralkodó lenne, mint Vilmos. Épp ezért egy titkos becenevet is adott Harry-nek.

Azt, hogy Diana miért vélte úgy, hogy Harry alkalmasabb lenne királynak, sosem árulta el. Ennek ellenére bizalmas, szűk körökben Harry-t HJK-nak, vagyis Harry a Jó Királynak hívta. Pláne azok után, hogy Vilmos gyerekként a hírek szerint gyakran mondogatta, nem akar uralkodó lenni. Robert Jobson királyi író ennek kapcsán pedig kiemelte, Vilmos egy ilyen kifakadásakor öccse így válaszolt:

Ha te nem akarod a munkát, majd én vállalom.

Harry herceg és Vilmos herceg: van még visszaút?

Habár a hírek arról szólnak, hogy a testvérek gyerekként közel álltak egymáshoz, ez immáron jópár év megváltozott. Főként az után, hogy Harry kiadta hírhedt Tartalék című önéletrajzát, melyben többek között arról is írt, hogy bátyja volt, hogy fizikailag bántalmazta őt: egy vita során a földre lökte. Kapcsolatuk ezóta végérvényesen megromlott, senki nem lát esélyt arra, hogy kibéküljenek. Ingrid Seward királyi író szerint azonban ez a rivalizálás egyáltalán nem újkeletű:

A királyi család egy gyönyörű képet festettek le arról, hogy Vilmos és Harry nagyszerű barátok voltak, de ez nem igaz. Mindig is hatalmas rivalizálás volt közöttük. Soha nem voltak igazán jó barátok. Arra, hogy kibékülnek nem látok esélyt a közeljövőben, hacsak valamilyen tragédia nem történik valamelyikükkel. Az összehozhatná őket

- idézte a szakértőt a Mirror.