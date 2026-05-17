Hatalmas a pánik: megszökött a Madeleine McCann ügy fő gyanúsítottja

Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatos fő gyanúsított, Christian Brueckner sikeresen megszökött a 24 órás rendőri megfigyelés elől. Brueckner éppen Németországban áll folyamatos megfigyelés alatt, ám a korábban elítélt nemi erőszaktevőnek sikerült kijátszania a rendőröket.

Az incidens akkor került nyilvánosságra, amikor a regionális parlament rendkívüli megbeszélést tartott a 2007-ben Portugáliában eltűnt hároméves Madeleine ügyének fő gyanúsítottjaként azonosított férfiról. A felháborodott politikusok magyarázatot követeltek arról, hogyan tudott megszökni a férfi bokamonitor és folyamatos megfigyelés mellett is.

Brueckner április 20-án tűnt el a rendőrség szeme elől annak ellenére, hogy a hatóságok a börtönből való szabadulása óta folyamatosan követték. A gyanúsított márciusban tért vissza Kielbe, miután letöltötte hétéves börtönbüntetését, amelyet egy idős amerikai nő 2005-ös portugáliai brutális megerőszakolása miatt kapott.

A férfi biciklizés közben egy keskeny útra hajtott be, tudatosan azért, hogy a rendőrök ne tudják követni. A hatóságok ekkor a bokamonitor jeladójára hagyatkoztak, Bruecknernek azonban így is sikerült eltűnnie.

A férfi körülbelül 200 méterre távolodott el a helyszíntől, majd magánterületre lépett, ahol heves verekedésbe keveredett a tulajdonossal. Az esetet kölcsönös testi sértésként kezelték, később letartóztatták, bár a nyomozás továbbra is folyamatban van.

Madeleine McCann majdnem húsz éve tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülővárosában, miközben szüleivel, Kate-tel és Gerryvel nyaralt. A német ügyészek továbbra is Bruecknert tekintik az ügy fő gyanúsítottjának, bár Madeleine eltűnésével kapcsolatban máig nem emeltek vádat ellene, ő pedig tagadja, hogy bármi köze lenne az esethez.

A hónap elején derült ki, hogy a brit rendőrség Brueckner kiadatásán dolgozik az Egyesült Királyságnak, hogy ott állhasson bíróság elé - írja a Mirror.