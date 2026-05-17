Közeleg az El Niño: megérett az emberiség a pusztulásra?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 09:30
A tudósok szerint egy újabb rendkívül erős El Niño közeledik, amely akár minden idők legforróbb évét is elhozhatja. A kutatók most arra figyelmeztetnek: a történelem legnagyobb tömeges kihalását is hasonló klímakatasztrófa gyorsíthatta fel.

Miközben a világ egyre szélsőségesebb időjárási jelenségekkel küzd, a tudósok egyre aggasztóbb figyelmeztetéseket fogalmaznak meg a közelgő El Niño kapcsán. A kutatók szerint a most formálódó időjárási jelenség akár olyan pusztító következményekkel is járhat, amelyekre évtizedek óta nem volt példa – és egyes szakemberek szerint az emberiség még mindig alábecsüli a veszélyt.

Az emberiséget a pusztulás szélére sodorhatja az El Niño
A félelmeket tovább erősíti egy friss kutatás, amely szerint a Föld történetének legsúlyosabb tömeges kihalását, az úgynevezett „Nagy Kihalást” is extrém El Niño-jelenségek súlyosbíthatták mintegy 252 millió évvel ezelőtt. Ez volt az a katasztrófa, amely a bolygó élővilágának döntő részét eltörölte. A szakértők szerint akkor a fajok közel 90 százaléka eltűnt, jóval pusztítóbb esemény volt tehát, mint a dinoszauruszokat kiirtó aszteroida-becsapódás.

A Bristoli Egyetem és a Kínai Geotudományi Egyetem kutatói most arra jutottak, hogy a vulkánkitörések mellett rendkívül erős és hosszan tartó El Niño-jelenségek is hozzájárultak a bolygószintű pusztuláshoz.

Nem először pusztít az El Niño

Dr. Alexander Farnsworth klímakutató szerint a globális felmelegedés önmagában nem magyarázza a kihalások mértékét.

A felmelegedés mellett az időjárás is sokkal szélsőségesebbé és kiszámíthatatlanabbá válik. Ez teszi igazán élhetetlenné a bolygót

– figyelmeztetett a szakember.

A kutatók fosszilis tengeri élőlények fogait vizsgálva arra jutottak, hogy az óceánok hőmérséklete akkor brutális szintre emelkedett. A bolygó gyakorlatilag minden pontján elviselhetetlenné vált a hőség, az élőlények pedig egyszerűen nem tudtak elég gyorsan alkalmazkodni.

Az El Niño akkor alakul ki, amikor a Csendes-óceán trópusi térségében a vízhőmérséklet legalább fél Celsius-fokkal meghaladja az átlagot. Bár elsőre jelentéktelennek tűnhet ez az eltérés, a hatása világméretű lehet: özönvízszerű esőzések, pusztító áradások, hőhullámok, aszályok és erdőtüzek követhetik egymást. A tudósok most attól tartanak, hogy a jelenleg kialakuló El Niño akár 2027-et is minden idők legmelegebb évévé teheti.

Az emberiség már megtapasztalta, milyen ereje van egy extrém El Niñónak. Az 1997–98-as jelenség több mint 23 ezer ember halálát okozta világszerte, és óriási áradásokat, ciklonokat, erdőtüzeket és aszályokat indított el. A károk meghaladták a 28 milliárd fontot.

A 2015-ös El Niño szintén rekorderejű hurrikánszezont és súlyos időjárási katasztrófákat hozott, még Európában is. Az Egyesült Királyságban például történelmi áradások pusztítottak abban az évben.

A szakértők szerint a legijesztőbb kérdés már nem az, hogy jön-e a következő klímakatasztrófa, hanem az, hogy az emberiség mennyire felkészült rá – írja a Lad Bible.

 

