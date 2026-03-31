Kemény figyelmeztetést kapott Harry herceg: ezt nem teszi zsebre!

Harry herceg ismét a figyelem középpontjába került, miután közeli ismerősei arról számoltak be: szívesen elfogadna egy meghívást az édesapjától, III. Károly királytól, hogy a családjával együtt ellátogathasson a norfolki Sandringham birtokra ezen a nyáron.

Harry herceg titokban már a hazatérést tervezi / Fotó: AFP / AFP

A sussexi herceg júliusban az Egyesült Királyságba utazik egy, a jövő évben Birminghamben megrendezésre kerülő Invictus Gameshez kapcsolódó esemény miatt, és információk szerint szeretné összekötni ezt az utat egy családi látogatással is, amelyre a feleségét, Meghan Markle-t, valamint a gyermekeiket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt is magával vinné.

Harry herceg hazatérne?

Egy Harryhez közel álló forrás szerint a herceg nyitott lenne a találkozóra, amennyiben a király személyesen hívná meg őket.

Ha a király meghívná, automatikusan magasabb szintű biztonságot kapna. Szívesen elmenne Sandringhambe, de ez attól is függ, kik lennének ott. Ha a király azt mondaná: 'gyere fel, és töltsünk együtt időt családként', annak nagyon örülne

– árulta el a forrás.

Harry számára a biztonság kérdése kulcsfontosságú: korábban többször is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetében nem érzi biztonságosnak, hogy a feleségét és a gyermekeit elvigye az Egyesült Királyságba.

A királyhoz közel álló források azonban visszautasították a nyilvánosságban megjelent állításokat, és arra figyelmeztettek, hogy apa és fia kapcsolatának rendezését a bizalom hiánya nehezíti meg.

Ha Harry valóban látni szeretné az édesapját, jobban tenné, ha arra ösztönözné a környezetét, hogy az ilyen ügyeket ne a nyilvánosság előtt tárgyalják ki. A bizalom hiánya és a korábbi rossz tapasztalatok továbbra is az egyik fő akadályt jelentik

– mondta el egy, a királyhoz közelálló bennfentes.

Harry és Károly király utoljára tavaly szeptemberben találkozott személyesen, amikor a sussexi herceg rövid időre hazatért az Egyesült Királyságba. A kapcsolatuk azóta is feszült, különösen a herceg biztonsági státusza körüli vita miatt.

Harry még korábban elveszítette az automatikus rendőri védelmet a szülőhazájában, miután visszalépett a királyi család aktív tagjaként betöltött szerepétől, majd jogi úton próbálta rendezni a kérdést. A Mirror szerint egy korábbi interjúban a herceg világosan megfogalmazta, hogy ez mennyiben befolyásolja a családjával kapcsolatos döntéseit.

Jelenleg lehetetlen számomra, hogy biztonságban visszavigyem a családomat az Egyesült Királyságba

– mondta el akkor Harry.

Szomorú, hogy nem tudom megmutatni a gyermekeimnek a hazámat

– tette hozzá.