Rettenetes tragédia történt, egy 19 éves férfi az áldozat

Meghalt szombat délután egy 19 éves fiatalember, miután motorjával szakadékba zuhant Beszterce-Naszód megyében.
A területi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az Erdélyben, Felsőborgó környékén terepmotorozó férfi elvesztette uralmát az Enduro felett. A mentőegységek egy szakadékban találtak rá, nem lélegzett. Próbálták újraéleszteni, de nem sikerült, a helyszínen meghalt - írja a Maszol.
