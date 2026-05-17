„Előző életemben Egyiptomban éltem, olyasmi voltam, mint Jézus Krisztus” – megdöbbentő, ami kiderült Varga Viktorról

Ha az ártérre költözött előadóra gondolunk, nem feltétlenül a munkássága jut az ember eszébe. Volt már itt minden: rengeteg botrány, meztelenség, az tehát biztos, hogy Varga Viktor nagyon szabad személyiség. Szabadelvűsége egyszerre irigylésre méltó, ijesztő és helyenként már az őrület határát súrolja. Hajdú Péternek most őszintén mesélt arról, hogy több terápián is járt, többször eljutott a reinkarnációs szintre, ahol kiderült, hogy próféta is volt…

Igazi gyöngyszemeket lehet találni az énekes mondataiban, amiket a Beköltözve Hajdú Péterhez műsorban mondott. Varga Viktor beszélt többek közt látnokzsályás élményeiről és arról is, hogy ha lehetősége adódna rá, akkor emberhúst is enne. De arra is kitért, hogy szakemberhez szokott fordulni, ha úgy érzi nincsen más lehetőség.

„Jártam elég sok terapeutához, mert mindig felismertem, amikor már szükségem volt rá” – mesélte Hajdú Péter műsorában Varga Viktor, aki a Temus Lenny Kravitznek képzeli magát. – „Volt, amikor hipnózis állapotba vittek le több alkalommal is. Volt olyan is, amikor reinkarnációs utazásban vettem részt többször is. Igen, ott elég húzós dolgok voltak, ami elvileg az előző életem, arról az derült ki, hogy Egyiptomban éltem, olyasmi voltam, mint Jézus Krisztus, mint egy próféta. Akkoriban nagyon sok ilyen próféta volt, az, hogy ezekből a kereszténység Jézust emelte ki, az egy dolog. Mert rengetegen voltak abban az időben próféták, mint most mi előadók! Visszatérve Egyiptomra, ott az történhetett, hogy túl sok emberre tettem már szert, és egész egyszerűen elintéztek, levágták a fejemet a sivatagban. Végigéltem, ahogy a katonák elvisznek, és gurul a fejem. Arra ébredtem, hogy itt vagyok újra, ilyen ordítva sírásból.”

Az énekes arra is kitért, hogy minden mindennel össze van kötve a földi és a nem földi világban is, amiben nagyon hisz.

„Az ember bármi lehet, akár élő fa is! Pont ma hallottam, hogy fának lenni egy nagyon nyugodt állapot, ott több száz évig is létezhetsz. De olyat is tapasztaltam már, hogy háromszáz évig voltam egy polcnak a sarka. Tudom, hogy hülyén hangzik, de ez történt! Gondold el, miket lát, mit él meg egy polcnak a sarka, ami ott van egy házban. Sokat fejtegetem egyébként a kérdést, hogy nekem mi a feladatom a világban, de általában ugyanoda lyukadok ki, hogy egyrészt az alkotás, ami mindenek felett áll, illetve az emberek inspirálása!”