Végre kiderült: ez a feszültség forrása Harry és Meghan közt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 12:30
Egy új könyv nemcsak azt tárja fel, mely kérdés szült köztük vitákat, de azt is, melyikőjük került ki végül belőle győztesen.
A sussexi házaspár, Harry és Meghan kapcsán újabb pletykák láttak napvilágot, mely leginkább a kettőjük között kialakult feszültséget pedzegeti a gyerekek nyilvános szerepeltetése témájában. A királyi életrajzíró Tom Bower a Betrayal című könyvében azt állítja, hogy Harry szerint a gyerekeket távol kellene tartani a kameráktól, míg Meghan a nyilvános imázsa központi részének tekinti őket, így azt szeretné, ha minél többet szerepelnének.

Harry és Meghan ismét a figyelem középpontjába került a kettőjük közt kialakult feszültség miatt  Fotó: Nancy Kaszerman /  Northfoto

Harry és Meghan között a feszültség csak egyre nő?

A susexi házaspár körül jelenleg egyre több negatív pletyka terjeng a legutóbbi Netflix-szerződés felbontása óta, ami szintén hatalmas visszhangot kavart a közmédiában. Most egy újabb szóbeszéd látott napvilágot, ami jelentősen túlmutat azon, amit Kaliforniából láttatni akar a házaspár. A Betrayal című könyv írója különböző forrásokra hivatkozva azt taglalja, hogy a tökéletesnek hitt házasság felszíne alatt valójában feszültségek húzódnak meg a gyerekeiket érintő nézeteltérések miatt.

Bennfentesek beszéltek a köztük lévő feszültségről és a gyerekeikről szóló vitákról. Harryt állítólag irritálta, hogy Meghan a gyerekeket a saját népszerűsítésére használta. Úgy gondolta, távol kellene tartani őket a médiától, hogy elkerüljék azt a fajta nyilvánosságot, amit ő gyerekként elszenvedett

- állítja a könyv.

Az írásban az is felmerül, hogy Meghan állítólag követelte, hogy idővel a kis Archie herceg és Lilibet hercegnő ugyanakkora nyilvánosságot kapjon, mint Vilmos és Katalin gyermekei, ami erős kijelentés, hiszen a walesi gyerekek egészen más helyet foglalnak el a trónöröklési sorban.

Az elmúlt hónapokban a hercegné Instagram-oldalán egyre több felvétel jelent meg az As Ever márka fotózásáról, ahol a gyerekek „anyu kis segítőiként” szerepelnek, valamint családi tartalmak is rendre előtérbe kerülnek. A képeken azonban Archie és Lilibet arca gondosan rejtve marad.

Bower szerint nem világos, hogy a nézeteltérés végül rendeződött-e. A gyerekek továbbra is megjelennek Meghan platformjain, ami arra utalhat, hogy Harry korábbi kifogásai vagy megszűntek vagy háttérbe szorultak. 

A Woman’s Own királyi szerkesztője, Emily Andrews szerint Harry és Meghan tudatosan vonja be a gyerekeket a saját nyilvános imázsukba. Azt mondja, bár a pár szerint ez összeegyeztethető a magánélet védelmével, szerinte ez nem igaz, mert sok híresség egyáltalán nem mutatja a gyerekeit - írja az Express.

 

