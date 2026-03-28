Végre kiderült: ez a feszültség forrása Harry és Meghan közt

A sussexi házaspár, Harry és Meghan kapcsán újabb pletykák láttak napvilágot, mely leginkább a kettőjük között kialakult feszültséget pedzegeti a gyerekek nyilvános szerepeltetése témájában. A királyi életrajzíró Tom Bower a Betrayal című könyvében azt állítja, hogy Harry szerint a gyerekeket távol kellene tartani a kameráktól, míg Meghan a nyilvános imázsa központi részének tekinti őket, így azt szeretné, ha minél többet szerepelnének.
A susexi házaspár körül jelenleg egyre több negatív pletyka terjeng a legutóbbi Netflix-szerződés felbontása óta, ami szintén hatalmas visszhangot kavart a közmédiában. Most egy újabb szóbeszéd látott napvilágot, ami jelentősen túlmutat azon, amit Kaliforniából láttatni akar a házaspár. A Betrayal című könyv írója különböző forrásokra hivatkozva azt taglalja, hogy a tökéletesnek hitt házasság felszíne alatt valójában feszültségek húzódnak meg a gyerekeiket érintő nézeteltérések miatt.
Bennfentesek beszéltek a köztük lévő feszültségről és a gyerekeikről szóló vitákról. Harryt állítólag irritálta, hogy Meghan a gyerekeket a saját népszerűsítésére használta. Úgy gondolta, távol kellene tartani őket a médiától, hogy elkerüljék azt a fajta nyilvánosságot, amit ő gyerekként elszenvedett
- állítja a könyv.
Az írásban az is felmerül, hogy Meghan állítólag követelte, hogy idővel a kis Archie herceg és Lilibet hercegnő ugyanakkora nyilvánosságot kapjon, mint Vilmos és Katalin gyermekei, ami erős kijelentés, hiszen a walesi gyerekek egészen más helyet foglalnak el a trónöröklési sorban.
Az elmúlt hónapokban a hercegné Instagram-oldalán egyre több felvétel jelent meg az As Ever márka fotózásáról, ahol a gyerekek „anyu kis segítőiként” szerepelnek, valamint családi tartalmak is rendre előtérbe kerülnek. A képeken azonban Archie és Lilibet arca gondosan rejtve marad.
Bower szerint nem világos, hogy a nézeteltérés végül rendeződött-e. A gyerekek továbbra is megjelennek Meghan platformjain, ami arra utalhat, hogy Harry korábbi kifogásai vagy megszűntek vagy háttérbe szorultak.
A Woman’s Own királyi szerkesztője, Emily Andrews szerint Harry és Meghan tudatosan vonja be a gyerekeket a saját nyilvános imázsukba. Azt mondja, bár a pár szerint ez összeegyeztethető a magánélet védelmével, szerinte ez nem igaz, mert sok híresség egyáltalán nem mutatja a gyerekeit - írja az Express.
