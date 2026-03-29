Meghan Markle veszélybe sodorhatja Harry herceget

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 17:00
Válságba kerülhet kettejük jövője. Meghan Markle a mélybe taszíthatja a sussexi herceget?

Meghan Markle és Harry herceg kapcsolata állítólag mélyre süllyedt, miután vitába keveredtek a rosszul sikerült Netflix-megállapodásukkal kapcsolatban. Egy szakértő szerint ez veszélyes lehet a jövőjükre nézve.

Fotó: AFP / AFP

Meghan Markle és Harry herceg jövője instabil lehet

A Variety kíméletlenül azt állítja, hogy a streamingóriásnak elege lett a hercegi párosból, és ez közel sem minden. 2020 szeptemberében kezdődött a Netflix és Meghan Markle-ék együttműködése, kilenc hónappal, azután, hogy kiléptek a királyi családból és elköltöztek Kaliforniába. A céljuk az anyagi függetlenség volt, így egy ötéves szerződést írtak alá.

Harry és Meghan hatrészes sorozata hatalmas sikert aratott a platformon, de a folytatások nem találtak közönségre. 2025 márciusában jött a Szeretettel, Meghan, amelyet széles körben kritizáltak és aminek a második évada ki is került a toplistákból. Nemcsak szerződésük járt le, de bejelentették, hogy az As Ever márkától is megválik a platform - írja a Mirror.

Kritikusok szerint a legnagyobb sikereik összefüggenek a királyi családdal kapcsolatos sérelmeikkel. Mikor a pár elköltözött, úgy tűnt, a jótékonysági munkára összpontosítanak, de tavaly Harry herceg kilépett a Lesothóban és Botswanában alapított Sentebale jótékonysági szervezetből, melynél az alkalmazottakkal és a vezetőkkel folytatott belső konfliktusok gyűrűztek.

Mindezekért úgy tűnik, hogy a pár egyetlen ereje a királyi családdal folytatott konfliktusuk.

A sussexiek azon szokása, hogy a királyi életből való távozásukról szóló történetek újracsomagolt verzióit árulják, kimerítette a Netflixet

- írta a Variety.

„A Netflix volt a legnagyobb hitelességük jelzője Hollywoodban, és az ilyen jellegű támogatás elvesztése rontja a „hatalmi pár” státuszukat” - mondja Mayah Riaz, a sztárok PR szakértője. Mayah szerint Harrynek, Meghannel ellentétben elég erős márkaértéke van, mert kevésbé megosztó személyiség, mint felesége:

„Ha vissza akarják kapni a hitelességüket, akkor következetességet kell mutatniuk a szavaik és a tetteik között.” 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
