„Néha elhagy a remény” – újabb csapás érte az oxigénhiánnyal született Levit: veséje miatt nem műthető

Móricz Levente 2012-ben született Hódmezővásárhelyen. A kisfiú elképesztő küzdelmet él meg már születésétől kezdve. Súlyos oxigénhiánnyal jött világra, amelyet agyvérzés követett, és ez maradandó idegrendszeri sérüléseket okozott nála. Azóta Levi élete folyamatos orvosi ellátás, fejlesztések és újratervezett élethelyzetek mentén halad. Mutatjuk hogyan küzd az oxigénhiány okozta betegségével Levi!

Újabb akadályok előtt az oxigénhiányos Levi. A kisfiú azonban nem adja fel, édesanyjával mindent megtesz, hogy felépüljön! (Fotó: olvasói)

Újabb akadályok előtt az oxigénhiányos Levi - súlyos vesebetegséget diagnosztizáltak

Levi nehezen mozog, izmai merevek és lazák is egyben. Értelmében sérült, így soha nem élvezhette a tini korát. Az elmúlt hetekben azonban újabb fájdalmas hír érkezett: a tervezett műtéteket – köztük egy komoly gerincbeavatkozást – el kellett halasztani, mert Levi veséjét nem ép, állapota jelenleg nem teszi biztonságossá az altatást és a beavatkozásokat. Ez az orvosi döntés egy újabb töréspont a család életében, amely ismét mindent átírt.

Tímea, Levi édesanyja, egyedül neveli fiát, és évek óta folyamatosan küzd azért, hogy gyermeke a lehető legjobb ellátást kapja. A helyzet most különösen összetett: a korábbi agyvérzés szövődményei, az epilepsziás állapot, a mozgáskorlátozottság és az újonnan jelentkező vesefunkciós probléma egyszerre igényelnek figyelmet.

Az aneszteziológiai konzílium mindent egyértelművé tett: Levi veséjének állapota most nem engedi meg a műtéteket. Ez nem egyszerű halasztás, hanem egy nagyon komoly orvosi figyelmeztetés. Ha tovább terhelnénk, azzal az életét kockáztatnánk, és ez az a pont, ahol nincs mérlegelés. Ezért a gerincműtétet és minden tervezett beavatkozást el kellett halasztanunk. Nem azért, mert feladjuk, hanem mert most védenünk kell őt. Minden döntés egyetlen irányba mutat: Levi biztonsága felé

- osztotta meg gondolatait Tímea.

Amikor azt mondták, hogy a veséje miatt most nem lehet megoperálni, egy pillanatra megállt velem a világ. De Levi folytatja a harcot és addig én sem adom fel

- tette hozzá az anyuka.

A család jelenleg a kezelések és rehabilitációk újratervezésén dolgozik. A cél nem változott: Levi állapotának stabilizálása és életminőségének javítása. Ehhez azonban folyamatos terápiákra, speciális eszközökre és hosszú távú orvosi együttműködésre van szükség. A gerincműtét halasztása nem visszalépés, hanem óvatos védelem – az orvosok szerint most a vesefunkciók rendezése az elsődleges.

Nincs bennem kérdés. Mindent megteszek, amit csak lehet, hogy Levi biztonságban legyen. Ha várni kell, akkor várunk. Ha új utat kell keresni, akkor keresünk

– fogalmazott az édesanya.