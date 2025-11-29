Meghan Markle újabb képmutatására derült fény

A sussexi hercegnét nevetségesen egoistának és képmutatónak nevezték. Meghan Markle és az amerikai kozmetikai mogul, Victoria Jackson közötti kapcsolatot már megannyiszor átvilágították, miután kiderült, hogy hagyta Meghan Markle-nek és Harry hercegnek, hogy ingyen szálljanak meg a kastélyaiban.
Jane Moore, a Loose Woman nevezetű műsor résztvevője kritizálni kezdte Meghan tettét.
Egyszerre nevetségesen egoista és lélegzetelállítóan képmutató, tekintve, hogy ő és Harry herceg többször is kritizálták a királyi családot, amely a »Sussex« címet adományozta nekik
- idézi szavait az Express.
Jane felidézett egy egyedi esetet, amely a 70 éves Victoria lakásán történt, mikor ketten voltak egy interjún egy magazin újságírójával. Bár csak ketten voltak a szobában, a házvezetőnő Meghant hivatalosan Sussex hercegnéjeként jelentette be érkezésekor.
A közösségi oldalakon felhördültek az emberek emiatt.
Mostanában fokozódik a közhangulat Meghan Markle miatt, nemrég lopással is megvádolták a hercegnét, aki kereskedelmi bevételszerzésre nem használhatja hercegnéi címét. Az állítások szerint Meghan egy smaragdzöld ruhát tulajdonított el egy fotózásról, ahol jelen volt. Bár Harry herceg feleségének a szóvivője mindezeket a vádakat merőben megcáfolta, kérdés mennyire marad megtorlás nélkül az eset.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.