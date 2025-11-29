Meghan Markle újabb képmutatására derült fény

A sussexi hercegnét nevetségesen egoistának és képmutatónak nevezték. Meghan Markle és az amerikai kozmetikai mogul, Victoria Jackson közötti kapcsolatot már megannyiszor átvilágították, miután kiderült, hogy hagyta Meghan Markle-nek és Harry hercegnek, hogy ingyen szálljanak meg a kastélyaiban.

Harry herceg és Meghan Markle ingyen parádéztak más kastélyaiban

Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Meghan Markle túllőtt a célon

Jane Moore, a Loose Woman nevezetű műsor résztvevője kritizálni kezdte Meghan tettét.

Egyszerre nevetségesen egoista és lélegzetelállítóan képmutató, tekintve, hogy ő és Harry herceg többször is kritizálták a királyi családot, amely a »Sussex« címet adományozta nekik

- idézi szavait az Express.

Jane felidézett egy egyedi esetet, amely a 70 éves Victoria lakásán történt, mikor ketten voltak egy interjún egy magazin újságírójával. Bár csak ketten voltak a szobában, a házvezetőnő Meghant hivatalosan Sussex hercegnéjeként jelentette be érkezésekor.

A közösségi oldalakon felhördültek az emberek emiatt.

Mostanában fokozódik a közhangulat Meghan Markle miatt, nemrég lopással is megvádolták a hercegnét, aki kereskedelmi bevételszerzésre nem használhatja hercegnéi címét. Az állítások szerint Meghan egy smaragdzöld ruhát tulajdonított el egy fotózásról, ahol jelen volt. Bár Harry herceg feleségének a szóvivője mindezeket a vádakat merőben megcáfolta, kérdés mennyire marad megtorlás nélkül az eset.