Lopással vádolják Meghan Markle-t, megtörte a csendet

Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 16:30
fotózásHarry herceglopás
A hercegné tagadja a vádakat. Meghan Markle végre felelt az állításokra.

Meghan Markle határozottan tagadta, hogy engedély nélkül megtartott volna egy dizájnerruhát, miután azt egy fotózáson viselte.

Meghan Markle
Meghan Markle cáfolja, hogy bármit is ellopott volna / Fotó: Photo Image Press

Meghan Markle tagadja az őt ért vádat

A hétvégén napvilágra került egy névtelen állítás, miszerint Harry herceg felesége nem küldte vissza az 1695 dollárt (körülbelül 558 ezer forintot) érő smaragdzöld Galvan Ushaia ruhát, miután egy 2022-es fotózáson azt viselte.

Meghan hivatalos szóvivője nyilatkozott az ügyben:

„Az a feltételezés, hogy bármelyik tárgyat a forgatáson dolgozó stylistok vagy azok csapataik teljes tudta és beleegyezése nélkül vittek el, nemcsak kategorikusan hamis, hanem rendkívül rágalmazó is. Bármelyik tárgyat is tartották meg, azt teljes átláthatósággal és a szerződéses megállapodásoknak megfelelően tették” - idézi szavait az Express.

Úgy tudni, hogy a magas rangú személyek és a királyi család tagjai számára bevett gyakorlat, hogy megtartják a fotózásokról származó tárgyakat, hogy elkerüljék a jövőbeni viszonteladást vagy jogosulatlan árverést.

Egy forrás szerint szokásos és körültekintő dolog viszont bizonyos tárgyakat megtartani, hogy elkerüljék, hogy az emberek a jövőbe nagy összegekért árverezzék el a sztárokhoz köthető tárgyakat.

És bár Meghan Markle és férje, Harry herceg 2020-ban lemondtak a királyi kötelezettségeikről, továbbra is a királyi család tagjai maradtak. 

Harry herceg továbbra is az ötödik helyen áll a trónöröklési sorban, a házaspár megtartotta címeit, Sussex hercege és hercegnéje maradtak, bár kereskedelmi haszonszerzésre nem használhatják.

A család határozottan tagadta a lopással kapcsolatos vádakat, miután a New York Post egy olyan cikket közölt, ahol azt írták, hogy Meghan egy Variety fotózásról tulajdonította el a smaragdzöld ruhát.

A cikk idézett egy podcastet, amely Meghan Markle lopásait taglalta és azt állították, hogy sok dolgot nem adott vissza forgatásokról. Tom Bower királyi író arról számolt be, hogy egy Reitman-féle fotózáson Meghan a fotózással foglalkozott, és minden rendben volt. A fotózásokon a hírességek vagy a fontos személyek soha nem vihetik haza azokat a ruhákat, amelyeket a fotózáson viselnek. De elméletileg a stáb meglepődött, hogy egy pár magassarkú cipőt nem találtak.

A Page Six hírességekkel foglalkozó lap is azt állította, hogy Meghanen máskor is látni vélték azt a bizonyos zöld ruhát és ez is egy jel, hogy kérdés nélkül vitte el a forgatásról.

Ám a stáb beleegyezésével megtarthatják a hírességek a ruhát és Meghan szóvivője megerősítette, hogy a smaragd ruha a stáb engedélyével lett a hercegné tulajdona.

 

