Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most lebukott: ezt a világsztárt akarja utánozni Meghan Markle

Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 14:30
utánzásPamela Anderson
A sussexi hercegné hét év után ült le interjút adni, amelyhez képek is készültek. Meghan Markle a rajongók szerit ismét Pamela Andersont utánozta le.

Meghan Markle sok mindent megosztott magáról a Harper's Bazaar legújabb számában, de egyik téma sem volt olyan fontos számára, mint a hitelesség iránti vágya. Az ekkor készült fotója láttán pedig a rajongókban ismét felmerült, hogy a hercegné egy hollywoodi sztárt szeretne utánozni.

Meghan Markle legújabb címlapmegjelenése kísértetiesen hasonlít Pamela Anderson megjelenésére.
Sokak szerint Meghan Markle Pamela Andersont akarja utánozni/ Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage /  Northfoto

Meghan Markle ismét Pamela Anderson szeretne lenni?

A 44 éves sussexi hercegné „olyan életet és karriert folytat, amely autentikus a számára” – írta Kaitlyn Greenidge a magazin legújabb számának címlapján. 

Meghan az újságírónak elmondta, hogy nincs olyan, hogy tökéletes, és hogy nem szereti a túlzottan kifinomult dolgokat, valamint, hogy az autentikusság érdekében kerüli a kívülről érkező kritikákat. Ez megmagyarázza, miért jelent meg Meghan sminktelen arccal a fotózáson: a hercegné alig vagy egyáltalán nem visel sminket a decemberi-januári szám címlapján látható képen. Mindez azonban visszaüthetett, mivel a hercegné természetes megjelenése nyomán ismét felbukkantak azok az állítások, miszerint a hercegné Pamela Anderson színésznőt akarja utánozni.

„Ez most olyan lesz, mint Pamela Anderson ikonikus pillanata, amikor smink nélkül jelent meg?”

 – írta valaki az X-en. 

Attól tartok, ez nem fog jól elsülni Meghan számára

- tették hozzá.

Több mint két éve annak, hogy a Baywatch korábbi sztárja, az 58 éves Pamela Anderson smink nélkül jelent meg a párizsi divathéten, és most úgy tűnik, Meghan is csatlakozni kíván hozzá ebben a sminkesmentes mozgalomban. 

Az összehasonlítások a sztárral egyébként még márciusban kezdődtek, amikor bemutatták Meghan Netflixes főzőműsorának, a Szeretettel: Meghannak (With Love, Meghan) az első hivatalos előzetesét. Nem sokkal később néhány éles szemű néző rámutatott arra, hogy a hercegné műsorának előzetese kísértetiesen hasonlít Anderson életmódműsoráéra, amely hat hónappal Meghan Markle sorozata előtt jelent meg. A csalódott rajongók arra is rávilágították, hogy mindkét show hasonló esztétikával, ruhatárral és címmel rendelkezik, Pamela sorozata ráadásul Cooking with Love néven futott. Voltak azonban, akik kiálltak a hercegné mellett, mondván, hogy a megjelenési dátumok és a szoros gyártási ütemtervek miatt a hasonlóságok csak a véletlennek köszönhetők, nem pedig szándékosak - olvasható a Daily Mail cikkében.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu