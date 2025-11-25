Most lebukott: ezt a világsztárt akarja utánozni Meghan Markle

Meghan Markle sok mindent megosztott magáról a Harper's Bazaar legújabb számában, de egyik téma sem volt olyan fontos számára, mint a hitelesség iránti vágya. Az ekkor készült fotója láttán pedig a rajongókban ismét felmerült, hogy a hercegné egy hollywoodi sztárt szeretne utánozni.

Sokak szerint Meghan Markle Pamela Andersont akarja utánozni/ Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle ismét Pamela Anderson szeretne lenni?

A 44 éves sussexi hercegné „olyan életet és karriert folytat, amely autentikus a számára” – írta Kaitlyn Greenidge a magazin legújabb számának címlapján.

Meghan az újságírónak elmondta, hogy nincs olyan, hogy tökéletes, és hogy nem szereti a túlzottan kifinomult dolgokat, valamint, hogy az autentikusság érdekében kerüli a kívülről érkező kritikákat. Ez megmagyarázza, miért jelent meg Meghan sminktelen arccal a fotózáson: a hercegné alig vagy egyáltalán nem visel sminket a decemberi-januári szám címlapján látható képen. Mindez azonban visszaüthetett, mivel a hercegné természetes megjelenése nyomán ismét felbukkantak azok az állítások, miszerint a hercegné Pamela Anderson színésznőt akarja utánozni.

„Ez most olyan lesz, mint Pamela Anderson ikonikus pillanata, amikor smink nélkül jelent meg?”

– írta valaki az X-en.

Attól tartok, ez nem fog jól elsülni Meghan számára

- tették hozzá.

Több mint két éve annak, hogy a Baywatch korábbi sztárja, az 58 éves Pamela Anderson smink nélkül jelent meg a párizsi divathéten, és most úgy tűnik, Meghan is csatlakozni kíván hozzá ebben a sminkesmentes mozgalomban.

Az összehasonlítások a sztárral egyébként még márciusban kezdődtek, amikor bemutatták Meghan Netflixes főzőműsorának, a Szeretettel: Meghannak (With Love, Meghan) az első hivatalos előzetesét. Nem sokkal később néhány éles szemű néző rámutatott arra, hogy a hercegné műsorának előzetese kísértetiesen hasonlít Anderson életmódműsoráéra, amely hat hónappal Meghan Markle sorozata előtt jelent meg. A csalódott rajongók arra is rávilágították, hogy mindkét show hasonló esztétikával, ruhatárral és címmel rendelkezik, Pamela sorozata ráadásul Cooking with Love néven futott. Voltak azonban, akik kiálltak a hercegné mellett, mondván, hogy a megjelenési dátumok és a szoros gyártási ütemtervek miatt a hasonlóságok csak a véletlennek köszönhetők, nem pedig szándékosak - olvasható a Daily Mail cikkében.