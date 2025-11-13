Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Meghan Markle-nál ismét betelt a pohár: burkolt üzenetet küldött a királyi családnak

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 19:00
Nem csupán egy ártatlan ünnepi videót tett közzé. A szakértő szerint Meghan Markle ezt kívánta kifejezni az üzenetével.
Meghan Markle ismét egyértelművé tette, mit gondol a brit királyi családról és a körülötte zajló botrányokról: ezúttal a veteránokra való megemlékezést használta ki ehhez.

Meghan Markle beszólt a királyi családnak
Meghan Markle ismét üzent a királyi családnak / Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage /  Northfoto

A sussexi hercegné az Emléknap alkalmából posztolt a férje, Harry herceg, és más veteránok tiszteletére. Egy szakértő szerint azonban az érzelmes üzenet többet rejt, mint ami elsőre látszik.

Meghan azt a híres videót osztotta meg, amelyen Harry herceg a katonai egyenruhában interjút ad a 2013-as afganisztáni missziója idején. A felvételen látható, ahogy a csoport akcióba lendül, így Harry letépi magáról a mikrofont és elrohan.

A videó mellé Meghan a következő sorokat írta:

Ahogy a férjem mondja: 'Egyszer szolgáltam. Mindig szolgálok.' Köszönöm mindenkinek, aki szolgált, áldozatot hozott és továbbra is szolgál. Tisztelettel adózom nektek a Veteránok napján, és minden egyes nap.

Bár Meghan mindig szeretettel támogatja Harryt a veteránokkal végzett jótékonysági munkájában, általában nem szokott közösségi médiás bejegyzéssel megemlékezni az Emléknapról, így ez a lépése sokakat meglepett.

A sussexi herceg az elmúlt hetekben nehéz helyzetbe került, miután sokan azzal vádolták, hogy megpróbálja beárnyékolni bátyját, Vilmos herceget, amikor a kanadai körútját épp egy fontos királyi esemény idején jelentette be. Harry, aki Kanadában több, a veteránokat támogató rendezvényen vett részt, szenvedélyes esszét is írt arról, mit jelent számára britnek lenni.  A csapata később tagadta, hogy a látogatás időzítése szándékos lett volna, és biztonsági okokra hivatkoztak.

Meghan Markle ismét kifejezte érelmeit 

Mindeközben III. Károly király, Katalin hercegné és más magas rangú királyi személyek Londonban, egy megható Emlékfesztiválon tisztelegtek a háborúban elesettek előtt, míg Harryt és Meghant Kris Jenner 70. születésnapi partiján látták bulizni.

Egy szakértő szerint Meghan posztja erőteljes, de egyben kellemetlen emlékeztető lehet a királyi család számára, hogy a hercegné újra reflektorfénybe került.

Judi James, kommunikációs szakértő a Mirror-nak elmondta:

Meghan 'Egyszer szolgáltam, mindig szolgálok' mondata személyes tisztelgésnek hangzik a férje előtt, különösen, hogy még az idézet forrásaként is őt nevezi meg. A férje számára ez az üzenet kifogástalannak tűnhet, bár talán pironkodhatott, amikor látta, hogy a több millió más lehetőség közül éppen őt emeli ki.

James szerint Meghan megfogalmazása azt is sugallhatja, hogy a királyi családtól való távozásuk ellenére továbbra is a szolgálat és az elhivatottság jegyében élnek, ez pedig burkolt üzenet lehet a palota felé.

 

