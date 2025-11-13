Meghan Markle-nál ismét betelt a pohár: burkolt üzenetet küldött a királyi családnak

Meghan Markle ismét egyértelművé tette, mit gondol a brit királyi családról és a körülötte zajló botrányokról: ezúttal a veteránokra való megemlékezést használta ki ehhez.
A sussexi hercegné az Emléknap alkalmából posztolt a férje, Harry herceg, és más veteránok tiszteletére. Egy szakértő szerint azonban az érzelmes üzenet többet rejt, mint ami elsőre látszik.
Meghan azt a híres videót osztotta meg, amelyen Harry herceg a katonai egyenruhában interjút ad a 2013-as afganisztáni missziója idején. A felvételen látható, ahogy a csoport akcióba lendül, így Harry letépi magáról a mikrofont és elrohan.
A videó mellé Meghan a következő sorokat írta:
Ahogy a férjem mondja: 'Egyszer szolgáltam. Mindig szolgálok.' Köszönöm mindenkinek, aki szolgált, áldozatot hozott és továbbra is szolgál. Tisztelettel adózom nektek a Veteránok napján, és minden egyes nap.
Bár Meghan mindig szeretettel támogatja Harryt a veteránokkal végzett jótékonysági munkájában, általában nem szokott közösségi médiás bejegyzéssel megemlékezni az Emléknapról, így ez a lépése sokakat meglepett.
A sussexi herceg az elmúlt hetekben nehéz helyzetbe került, miután sokan azzal vádolták, hogy megpróbálja beárnyékolni bátyját, Vilmos herceget, amikor a kanadai körútját épp egy fontos királyi esemény idején jelentette be. Harry, aki Kanadában több, a veteránokat támogató rendezvényen vett részt, szenvedélyes esszét is írt arról, mit jelent számára britnek lenni. A csapata később tagadta, hogy a látogatás időzítése szándékos lett volna, és biztonsági okokra hivatkoztak.
Mindeközben III. Károly király, Katalin hercegné és más magas rangú királyi személyek Londonban, egy megható Emlékfesztiválon tisztelegtek a háborúban elesettek előtt, míg Harryt és Meghant Kris Jenner 70. születésnapi partiján látták bulizni.
Egy szakértő szerint Meghan posztja erőteljes, de egyben kellemetlen emlékeztető lehet a királyi család számára, hogy a hercegné újra reflektorfénybe került.
Judi James, kommunikációs szakértő a Mirror-nak elmondta:
Meghan 'Egyszer szolgáltam, mindig szolgálok' mondata személyes tisztelgésnek hangzik a férje előtt, különösen, hogy még az idézet forrásaként is őt nevezi meg. A férje számára ez az üzenet kifogástalannak tűnhet, bár talán pironkodhatott, amikor látta, hogy a több millió más lehetőség közül éppen őt emeli ki.
James szerint Meghan megfogalmazása azt is sugallhatja, hogy a királyi családtól való távozásuk ellenére továbbra is a szolgálat és az elhivatottság jegyében élnek, ez pedig burkolt üzenet lehet a palota felé.
