Tóth Niki élete újabb fordulatot vett - mutatjuk mi történt a súlyosan megsérült balerinával

Javult a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina kezének állapota. Tóth Niki 2022. június 27-én éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá és maguk alá temették. A kórházban sikeresen megmentették az életét, de deréktól lefelé lebénult, és kerekesszékbe kényszerült.

Tóth Niki keze sokat javult Fotó: Bors

Niki állapota éveken keresztül sokat romlott. Állandó neuropátiás fájdalmak gyötörték, melyeket a gyógyszerek is alig enyhítették. A balerina többször is gondolt rá, hogy jobb lett volna, ha a baleset után nem tér magához, hiszen az élete teljesen megváltozott, és jóformán mindent elveszített, amit korábban fontosnak tartott. Az édesanyja segítsége nélkül képtelen önmagát ellátni, holott korábban a saját háztartása mellett a szülői otthonban is mindenből kivette a részét.

Így él most Tóth Niki

A balerina a tragédia előtt főszerepeket táncolhatott, és további sikerek vártak rá, de utána kénytelen volt lemondani a szenvedélyéről és egyben hivatásáról. Az egykori munkahelye nem szeretett volna az ő tudásáról teljesen lemondani, ezért balettmesterként adott neki lehetőséget. Niki az utóbbi hónapokban azonban már ezt a feladatát sem tudta ellátni, ugyanis egyre rosszabbak lettek a kezei: egyszerűen nem tudta a tárgyakat megtartani. Egy Németországban elérhető orvosi beavatkozás azonban némi reményt adott az egykori táncművésznek. A gerincműtétet május 21-én elvégezték, Niki pedig most jó hírekről számolt be munkatársunknak.

Az operáció sikeres volt. Az egyik karom feljavult mintegy 80 százalékosra. Már nem ejtem el a mobiltelefont, igaz, még egy pulcsit nem tudok egyedül felvenni. Ez még akkor is hatalmas siker, ha a másik csak egy hajszállal lett erősebb

– mondta Niki a Borsnak.

A balerina már vissza is tért Magyarországra, és bár sokat kell pihennie, egyáltalán nem tétlenkedik. Rendszeresen jár gyógytornára, hogy minél inkább megerősödjön.

Niki az elhibázott építkezés cég kivitelezőjével megállapodott, amit a bíróság is szentesített. A balerina a kártérítés és a sérelemdíj egy részét már megkapta, illetve az ítélethirdetés óta már a havonta esedékes életjáradékot is rendszeresen átutalják a számlájára. A vállalkozó a polgári bíróságon nem volt hajlandó személyesen megjelenni, a büntetőper előkészítő üléséről viszont nem hiányozhatott. Akkor közölte, hogy nem ismeri be a bűnösségét, ezért az ügyben megkezdődik a bizonyítási eljárás.