Kezdődik Tóth Niki balesetének büntetőügye - kiderült, miért történhetett a szörnyű Jókai utcai házomlás

Mint arról a Bors beszámolt, Tóth Niki, a Budapesti Operettszínház főszerepekben tündöklő táncművésze éppen a munkahelyére tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből lezuhanó épületelemek maguk alá temették. Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az életét az orvosok megmentették, de kerekesszékbe kényszerült. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina nagy valószínűséggel soha többé nem áll lábra.

Tóth Niki soha többé nem táncolhat Fotó:Bors

A Bors most megbízható forrásból megismerte a baleset pontos körülményeit.

Összesen négyen ülnek a vádlottak padjára május 8-án pénteken maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt.

Az építkezés kivitelezéséért Lengyel László elsőrendű vádlott felelt, aki néhány hete a lapunknak adott nyilatkozatában kifejtette: abszurdnak tartaná, ha elítélnék. Az üzletember tulajdonában álló Hotelnet Kft. 15 lakás kialakítását tervezte a Jókai utcai társasház tetőterében. A kerületi önkormányzat jegyzője már 2018-ban kiadta az építési engedélyt, többek között azzal a kikötéssel, hogy a munkálatokat csak a építésügyi előírásoknak és a műszaki terveknek megfelelően lehet elvégezni.

A Hotelnet Kft. a tetőtér beépítésére - mint megrendelő - a Pillér-Lakás Kft.-vel - mint kivitelezővel - kötött szerződést. A Pillér Lakás Kft. aztán generáltervezési szerződést kötött a K. Tamás másodrendű vádlott által képviselt Királyterv Kft.-vel, amely a P. Ferenc harmadrendű vádlott által vezetett Pap Mérnöki Iroda Kft.-vel kötött tervezési szerződést az emeletráépítés tartószerkezeti tervezési munkáira. Az építkezés felelős műszaki vezetője a Pillér Lakás Kft.-nél dolgozó P. Katalin negyedrendű vádlott lett. 2022-ben a Pillér-Lakás Kft. megvásárolta a Hotelnet Kft. üzletrészeinek 70 százalékát, így Lengyel László egyben építtető és kivitelező is lett.

A munkálatok 2022. január 2-án kezdődtek. A tetőtérben levő, 2,5 méter magas attikafalat tetőszerkezettel együtt április és május között az Aradi utcai oldalon, majd május és június közepe között a Jókai utcai oldalon részlegesen visszabontották.

A megmaradt rész teljes Jókai utcára eső szakasza 2022. június 27-én, 9 óra 27 perckor 50 méter hosszan, 25 méteres magasságból leomlott, és magával sodorta az alatta levő erkélyeket és a homlokzat díszítőelemeit.

Mintegy 10 tonna sitt került a járdára.