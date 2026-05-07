Kezdődik Tóth Niki balesetének büntetőügye - kiderült, miért történhetett a szörnyű Jókai utcai házomlás

Mint arról a Bors beszámolt, Tóth Niki, a Budapesti Operettszínház főszerepekben tündöklő táncművésze éppen a munkahelyére tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből lezuhanó épületelemek maguk alá temették. Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az életét az orvosok megmentették, de kerekesszékbe kényszerült. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina nagy valószínűséggel soha többé nem áll lábra.
A Bors most megbízható forrásból megismerte a baleset pontos körülményeit.
Összesen négyen ülnek a vádlottak padjára május 8-án pénteken maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt.
Az építkezés kivitelezéséért Lengyel László elsőrendű vádlott felelt, aki néhány hete a lapunknak adott nyilatkozatában kifejtette: abszurdnak tartaná, ha elítélnék. Az üzletember tulajdonában álló Hotelnet Kft. 15 lakás kialakítását tervezte a Jókai utcai társasház tetőterében. A kerületi önkormányzat jegyzője már 2018-ban kiadta az építési engedélyt, többek között azzal a kikötéssel, hogy a munkálatokat csak a építésügyi előírásoknak és a műszaki terveknek megfelelően lehet elvégezni.
A Hotelnet Kft. a tetőtér beépítésére - mint megrendelő - a Pillér-Lakás Kft.-vel - mint kivitelezővel - kötött szerződést. A Pillér Lakás Kft. aztán generáltervezési szerződést kötött a K. Tamás másodrendű vádlott által képviselt Királyterv Kft.-vel, amely a P. Ferenc harmadrendű vádlott által vezetett Pap Mérnöki Iroda Kft.-vel kötött tervezési szerződést az emeletráépítés tartószerkezeti tervezési munkáira. Az építkezés felelős műszaki vezetője a Pillér Lakás Kft.-nél dolgozó P. Katalin negyedrendű vádlott lett. 2022-ben a Pillér-Lakás Kft. megvásárolta a Hotelnet Kft. üzletrészeinek 70 százalékát, így Lengyel László egyben építtető és kivitelező is lett.
A munkálatok 2022. január 2-án kezdődtek. A tetőtérben levő, 2,5 méter magas attikafalat tetőszerkezettel együtt április és május között az Aradi utcai oldalon, majd május és június közepe között a Jókai utcai oldalon részlegesen visszabontották.
A megmaradt rész teljes Jókai utcára eső szakasza 2022. június 27-én, 9 óra 27 perckor 50 méter hosszan, 25 méteres magasságból leomlott, és magával sodorta az alatta levő erkélyeket és a homlokzat díszítőelemeit.
Mintegy 10 tonna sitt került a járdára.
Éppen akkor járt arra Tóth Niki az akkori kedvese, Babácsi Benjamin társaságában. A törmelékek maguk alá temették a gyönyörű balerinát, aki súlyos koponya- és gerincsérülést szenvedett.
A balesetben könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett L. Dorottya Fanni és K. Krisztián. A nő könyökéről és térdéről lehorzsolódott a bőr, míg a férfi fejbőre sérült meg. Niki kísérőjének sikerült időben elmenekülnie, ő kezdte meg a sérültek mentését.
A Bors úgy tudja: a baleset oka a díszítőelemnek tekintett, valójában viszont párkányt tartó attikafalak elbontása volt. Legalábbis így véli a szakértői véleményekre támaszkodó ügyészség.
A munkálatok idejére a mintegy 10 méter széles Jókai utca legalább a közepéig veszélyes területnek minősült, azonban a kivitelező nem gondoskodott arról, hogy a területen ne tartózkodhassanak illetéktelenek, illetve nem hívta fel a figyelmet arra, hogy a tetőn dolgoznak. Az ügyészség - és a szakértők - álláspontja szerint az előírások betartásával a baleset elkerülhető lett volna.
Tóth Niki a Borsnak korábban elmondta: szeretne maga is megjelenni a május 8-án tartandó előkészítő ülésen, hogy a vádlottak végre szembesülhessenek azzal, hogy mit okoztak. Jelenleg egy orvosi konzultáció miatt külföldön tartózkodik, de péntekre jó eséllyel hazaér.
Ikanov Gábor, a balerina jogi képviselője rávilágított: az előkészítő ülésen a bíróság a vádlottakat nyilatkoztatja, hogy beismerik-e bűnösségüket a vádiratban foglaltaknak megfelelően, illetve lemondanak-e a tárgyaláshoz való jogukról.
Hogy a vádlottak végül milyen büntetést kapnak, az természetesen nem befolyásolja az ügyfelem életét, de az igazságérzetünk megkívánja, hogy a büntetőügyet végigkísérjük
– mondta az ügyvéd.
Nikinek egyébként a bíróság már sérelemdíjat és életjáradékot is megítélt. Előbbinek csupán töredékét kapta meg, de az életjáradékot havonta folyósítják neki. A balesetben érintett társaságok felszámolás alatt állnak.
