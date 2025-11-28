"Nem tudom, ki fogja elutalni ezt a pénzt" - így reagált Tóth Niki, akinek 200 milliós kártérítést és életjáradékot ítéltek meg

Mint arról a Bors beszámolt, 2022. június 27-én Tóth Niki éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor egy beépítést alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá. Az orvosok megmentették az életét, de kerekesszékbe kényszerült. Az ügyvédjével összesen hét különböző pert indítottak az építkezésben részt vevő vállalkozások ellen, amiből hatot már korábban megnyertek. Már csak a sérelemdíj kérdése maradt hátra, ám Niki ügyvédje, Ikanov Gábor sikerrel egyezséget kötött a kivitelező képviselőjével. Ezt a Fővárosi Törvényszék 2025. november 28-án végzésben jóváhagyta.

Megegyezett Tóth Niki a kivitelezővel - most már csak az kell, hogy fizessenek is

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Nikolettnek és az őt a baleset óta őt folyamatosan gondozó édesanyjának fejenként 15 millió forintos sérelemdíjat ítéltek meg. A balerina a többi perben megítélt kártérítéssel együtt (többek között ápolási költség, gyógyszerek ára)

összesen mintegy 200 millió forintra, továbbá élete végéig 3,5 millió forintos életjáradékra jogosult.

Jó érzés, hogy az összes perem befejeződött, ráadásul mindegyik számomra pozitív végeredménnyel. Hozzáteszem, erős kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy a pénzt megkapom, mert egyelőre nem tudom, hogy mikor és ki fog ténylegesen utalni. A balesetben érintett cégek ugyanis felszámolás alatt állnak

– mondta Niki a Borsnak a tárgyalás után.

Ikanov Gábor ügyvéd sikeresnek értékeli az egyezséget

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A balerina kérdésére az ügyvédje így válaszolt:

Hiába van valamennyi cég felszámolási eljárás alatt, Niki követelései a biztosítók által, mögöttes fedezettel biztosítva vannak. Az csupán egy apró technikai nehézség, hogy a követelések végrehajtása a felszámolóbiztos feladata. A véghatáridő nélküli kifizetés az életjáradék tekintetében pedig azt jelenti, hogy ha Nikolett 100 éves koráig él, akkor addig jár neki az összeg havonta

– szögezte le a jogász.

A balerina boldogsága nem felhőtlen. Tisztában van vele, hogy a 3,5 milliós összeg első hallásra a legtöbb ember számára nagyon magasnak tűnik, ugyanakkor a kiadásai az állapota miatt jelentősek.

Folyamatosan járok rehabilitációra. Ez is nagy költséggel jár, hiszen 100 alkalom 5 millió forintba kerül. Ezt háromnegyed év alatt fel is használom

- mondott egy példát. Helyzetén mindenesetre sokat segítene, ha mielőbb megkaphatná a kártérítés összegét és az életjáradékot.