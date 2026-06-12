Nem hittek a szemüknek a nyomozók: drogot árultak az automatákból

A rendőrök szerint tiltott drogokat árusító automaták működtek Losoncon, az ügyben pedig már két magánszemély és két vállalkozás ellen is büntetőeljárás indult.

A rendőrség szakértői vizsgálatai szerint drogot árulta az automatákban.

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A Besztercebányai Kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint két különálló nyomozás során jutottak arra a következtetésre, hogy a város több pontján olyan automatákból lehetett különféle szereket vásárolni, amelyek hivatalosan is tiltott kábító- és pszichotróp anyagokat tartalmaztak.

Az egyik automatát még az év elején foglalták le egy üzletből. A benne talált termékeket szakértői vizsgálatra küldték, amely megerősítette, hogy azok a tiltott szerek jegyzékében szereplő anyagokat tartalmaztak. Egy másik ügyben egy korábban lefoglalt automata termékeinek vizsgálata vezetett hasonló eredményre.

A rendőrség hangsúlyozta: ezek nem különféle helyettesítő készítmények vagy joghézagokat kihasználó származékok voltak, hanem olyan anyagok, amelyek hivatalosan is szerepelnek a kábító- és pszichotróp anyagok jegyzékében. Az ügyben jelenleg két természetes személy és két vállalkozás felelősségét vizsgálják – írja a Paraméter.