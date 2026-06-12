Jelöletlen rendőrautók lepték el a környéket: Nagyszabású drograzziát tartott a rendőrség

A Csallóköz több településén egyszerre csaptak le a rendőrök: a nagyszabású drograzzia után négy ember ellen indult büntetőeljárás. A hatóságok metamfetamint, készpénzt és különböző telekommunikációs eszközöket foglaltak le a házkutatások során.
A szlovák rendőrség Kuriér fedőnevű akciója szerdán zajlott Dunaszerdahelyen, valamint Hegyétén és Balázsfán. A bevetésben az Országos Rendőrfőkapitányság kábítószer-ellenes egységének nyomozói vettek részt, akik négy házkutatást és további öt ingatlan átkutatását hajtották végre.
A rendőrség tájékoztatása szerint a lefoglalt bizonyítékok között metamfetamin, mobilkommunikációs eszközök és készpénz is szerepel. Négy személy ellen indult eljárás kábítószer és pszichotróp anyagok jogosulatlan előállítása és kereskedelme miatt – írja a Paraméter.
A gyanúsítottak kihallgatása még folyamatban van, a hatóságok pedig kezdeményezik előzetes letartóztatásukat. A nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek további részleteket az ügyről.
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